千葉ロッテマリーンズ協力のもと選手の野球以外の一面、特に音楽について掘り下げる、ORICON NEWSのインタビュー企画。第3回に登場するのは、あす3日から始まる「日本生命セ・パ交流戦2025」に初めて臨む捕手の寺地隆成(てらち・りゅうせい)。弱冠19歳ながら主力として目覚ましい活躍を見せる期待の新星が、普段からよく聴いているという日本のヒップホップの魅力のほか、登場曲の“意外な構想”などを明かした。

■ヒップホップのきっかけは16歳差の兄「聴いていてバチっとハマります」――普段どんな音楽を聴いていますか?【寺地】日本語ラップや80年代の邦楽など広く浅く聴いています。――ヒップホップに興味を持ったきっかけを教えてください。【寺地】中学1年生の家族旅行で、16歳離れてる兄が車の中でAK-69さんの曲をかけていて「いいなぁ」と思いました。かかっていたのは「And I Love You So」とか「雨音 feat. LA BONO」ですね。――ヒップホップどんなところに魅力を感じますか?【寺地】歌詞とか曲調が入ってきますね。聴いていてバチっとハマります。――どういったアーティストがお好きですか。【寺地】アーティストを深く聴くってわけじゃなく、有名曲を一つひとつ聴いてますね。OZworldさん、LEXさん、GADOROさん、Watsonさんとか、JP THE WAVYさん、¥ellow Bucksさんも聴きます。――特にお気に入りのアーティストはいますか?【寺地】LEXさんですね。高校(明徳義塾/高知)時代は結構聴いてました。曲は「Flower」がお気に入りです。――この曲にどんな思い入れがありますか?【寺地】試合や練習に疲れた日の夜など「ゆっくりしたいな」っていう時に聴きます。――ヒップホップはノリノリなイメージがありますが、気分を上げたい時にも聴きますか?【寺地】聴いたりしますけど、基本的には落ち着いた時に。GADOROさんの「ここにいよう」とか聴きます。ズンズン重低音が響くような曲も好きですけど、割合的にはそういった曲の方が多いですね。■好きなラッパーと記念撮影 高校時代のチームメイトは「エグい」――ヒップホップはどんな時に聴いていますか?【寺地】試合前と起床後、夜とかですね。――朝にも聴いたりするんですね。【寺地】「今日は気分いいな」っていう時は、LEXさんの「なんでも言っちゃって(feat. JP THE WAVY)」とか、BAD HOPさんの曲を聴きますね。――そのほかどういった曲を聴くのでしょうか。【寺地】LEXさんの「STRANGER」、BAD HOPさんの「Last Party Never End」ですね。あと東京・新小岩を拠点にするZORNさん。「All My Homies」がめっちゃ好きです。(歌詞にある)「やっぱり地元のもんじゃ焼き」がいいですね(笑)。【千葉ロッテ広報】寺地の地元・錦糸町と近いですね。【寺地】新小岩は地元の駅から3駅くらいで行けます。結構(地元のことが)出てきますね。あとDJ TATSUKIさんの「TOKYO KIDS feat. IO & MonyHorse」もいいですね。聴きながら歩いて浸ってます(笑)。――曲はどうやって調べてますか?【寺地】高校時代、関西出身のチームメイトがヒップホップ好きで、有名な曲を流してくれて「これいいな」って。あとは自分で「何かいい曲ないかな」って調べたりします。そういえばこの前、開幕戦セレモニーに登場したKaneeeさん、Yvng Patraさんと写真を撮らせていただいたんですが、そのヒップホップ好きのチームメイトに見せたら「エグい」って言われましたね(笑)。【千葉ロッテ広報】たまたまでした。試合が中止になって待機していた日に2人のパフォーマンスがありました。寺地選手たちに「ヒップホップ好き?」って聞いたら「今日来てる2人、めっちゃ好きです」って言ったので「じゃあ写真撮りに行こう」って(笑)。――そんなエピソードがあったんですね。これから球場でパフォーマンスをしてもらいたいアーティストはいますか?【寺地】Tiji Jojoさんですかね。BAD HOPさんの中で一人だけ違う雰囲気というか。¥ellow Bucksさんの「Higher (Remix) feat. YZERR,Tiji Jojo,eyden,Bonbero,SEEDA」を聴いて、Tiji Jojoさんにハマりましたね。■きっかけは母校・明徳義塾の風呂場…チームメイトと大合唱――登場曲は尾崎豊さんの「僕が僕であるために」ですね。この曲を選んだ理由を教えてください。【寺地】登場曲を決める期限があって「今年は何かないかな」と思った時に尾崎豊さんが思い浮かんで「僕が僕であるために」が好きだったのでそのサビにしました。また夏になったら季節に合わせて変えようかなと思います。――候補はあるんですか?【寺地】登場曲は邦楽にしたいと考えています。今はaikoさんの「花火」(2024年登場曲)にするって決めていて、あと松浦亜弥さんの「Yeah! めっちゃホリディ」も考えています。――意外な選曲ですね!(笑)【寺地】これは(上田)希由翔選手が車で流しててカッコいいなって思って。曲が夏(っぽい雰囲気)じゃないですか。――こういった音楽がお好きなんですか?【寺地】今の曲より、少し前の曲の方が自分の中でハマることがあって。aikoさん、尾崎豊さん、宇多田ヒカルさん、椎名林檎さんであったり。――何かハマるきっかけがあったんですか?【寺地】これも高校の時なんですけど、練習終わりの風呂場で(チームメイトと)熱唱することが多くて。風呂で音楽をかけたりするんですけど、その時に尾崎豊さんの「I LOVE YOU」を熱唱するチームメイトがいたんです。そこからですね。「最後の雨」も熱唱してましたね。1人が歌い始めると、みんながどんどん歌い始めていくんです(笑)。――良いチームワークが生まれそうですね(笑)。最後にこれまでの成績も踏まえて、今季の目標を伺ってよろしいでしょうか。【寺地】順調って言っていいかわからないですけど、それなりに結果は少しずつ出てきているので、その調子を落とさないように。引き続きけがには気をつけて、一日一日を大切にしながらやっていければなと思います。