¡ÖÎÙ¤Ç¸«¤È¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×ÈþËÆ31ºÐ½÷Í¥¤ò¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥ÊÀä»¿¡¡²û¤«¤·Ä«¥É¥éÏÃÂê¤â
½÷Í¥¤Î¤ó¡Ê31¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ15Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Çò¤ÎÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë°áÁõ¤È¥È¡¼¥¯¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ëÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¡¢¿Ê¹Ô¤ÎÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¤Î¤ó¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×½ªÎ»Ä¾¸å¤ÎËÁÆ¬¡¢Æ±¤¸¤¯¥²¥¹¥È¤ÎÈø¾å¾¾Ìé¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤Ë¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¡£¼ó¸µ¤ÈÏÓ¤¬¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤Î¤ê´¬¤¤Î¿Í·Á¤ò¼ê¤Ë¡ÖVTR¤É¤¦¤¾¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤Þ¤«¤Ê¤¤¡×¤ÎVTR¤ØÍ¶Æ³¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤Þ¤«¤Ê¤¤¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÄ´Íý¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¾¾Ìé¤È½Ð±é¤¹¤ëÆ±¶É¥É¥é¥Þ¡ÖÆ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍºSFÃ»ÊÔ¥É¥é¥Þ¥·¡¼¥º¥ó3¡Ø´¹¿È¡Ù¡×¡Ê9Æü¸á¸å10»þ45Ê¬¡Ë¤òPR¡£¡Ö¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Èø¾å¤µ¤ó¤Èº²¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃË½÷¤Î±éµ»¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤Ç¡Ö¤¸¤§¤¸¤§¤¸¤§¡ª¤Á¤ç¤Ã¤È²ÚÂç¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¡£¤·¤ì¤Ã¤È¤¢¤µ¥¤¥Á»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Î¡¢¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÎëÌÚ¥¢¥Ê¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤È¡¢¤Î¤ó¤Ï¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö»ä¡¢ÎÙ¤Ç¤º¤Ã¤È¸«¤È¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Û¤á¤ë¤È¡¢¤Î¤ó¤Ï¸ª¤ò¤¹¤¯¤á¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¡Ä¡×¤È¶²½Ì¡£¤¹¤«¤µ¤ºÇîÂ¿²Ú´Ý¤¬¡¢¤Î¤ó¤ÈÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÄ¬Áû¤Î¥á¥â¥ê¡¼¥º¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¡¢¤¬NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ê13Ç¯¡Ë¤Ç¶¶ËÜ°¦¤ÈÁÈ¤ó¤À·àÃæ¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¥ª¥Á¤òÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¤Î¤ó¤âÎ¾¼ê¤ò°®¤êÄù¤á¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷¤ÎÆ°¤¤òºÆ¸½¤·¤Æ´î¤ó¤À¡£