Number_iの神宮寺勇太さんがインスタグラムを更新。

アメリカ・カリフォルニア州で開催された、88risingが主催する音楽フェスティバル 「HEAD IN THE CLOUDS LOS ANGELES 2025」に出演した際のオフショット公開しました。



【写真を見る】【 Number_i ・神宮寺勇太 】 「見てくれたみんなありがと 楽しかった」 平野紫耀・岸優太と LAの音楽フェスで豪華3ショット





神宮寺勇太さんは「Thank you HITC for having us」と綴ると、平野紫耀さん、岸優太さんとの3ショットや、自身の1ショット写真をアップ。





続けて「見てくれたみんなありがと 楽しかった」「#HITC」「#Number_i」と、ハッシュタグを添えて綴りました。





この投稿にファンからは「最高に楽しんでブチかましてくれたのを見てましたよ そして3人もとても楽しそうだったし見ていたiLYsもみんな涙出たくらい感動してましたよ」・「暑い中 お疲れ様でした jpから応援したよꕀ コーチェラよりさらにパワーアップして カッコよかったーーー!! 少しゆっくりしてus楽しんで 元気に帰ってきてくれるの 待ってるね」・「朝からちょーかっこいいNumber_iみれましたぁ! 楽しそうだった!」などの反響が寄せられています。







【担当:芸能情報ステーション】