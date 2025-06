【トミカプレミアムRacing グッドスマイル 初音ミク AMG 2024Ver.】 7月19日 発売予定 価格:1,980円

タカラトミーより7月19日に発売予定のトミカ「トミカプレミアムRacing グッドスマイル 初音ミク AMG 2024Ver.」の予約受付が開始している。価格は1,980円。

本製品は、“ファンと共に走るレーシングチーム”をコンセプトに掲げるモータースポーツプロジェクト「初音ミク GTプロジェクト」より、イラストレーターのモグモ氏がデザインした「初音ミク」のレーシングカーを、「トミカプレミアムRacing」で商品化したもの。

今回公式通販サイト「タカラトミーモール」などで本製品が予約開始していることが確認できた。

(C) TOMY

(C) モグモ / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro directed by コヤマシゲト