ÌÀ¼£～¾¼ÏÂ¤ËÉ÷»ÉÌ¡²è¤Ç³èÌö¤·¤¿ºî²È3¿Í¤ò¾Ò²ð¡Ø¤³¤ì¤¬Ì¡²è¡ªÅ¸¡Ù¡Ú·§ËÜ¡¦ÅòÁ°Ä®¡Û
ÌÀ¼£¤«¤é¾¼ÏÂ¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿Ì¡²è²È3¿Í¤ò¾Ò²ð¤·¤ÆÌ¡²è¤ÎÃÂÀ¸¤ÈÈ¯Å¸¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤ëÅ¸Í÷²ñ¡Ö¤³¤ì¤¬Ì¡²è¡ªÅ¸¡×¤¬¡¢·§ËÜ¸©ÅòÁ°Ä®¤ÎÅòÁ°¤Þ¤ó¤¬Èþ½Ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢
ÌÀ¼£´ü¤Ë³èÌö¤·¡¢ÆüËÜ½é¤Î¿¦¶ÈÌ¡²è²È¤È¤¤¤ï¤ì¤ëËÌß·³ÚÅ·¤ä
¾¼ÏÂ´ü¤Ë¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿Ì¡²è¡Ö¥Õ¥¯¥Á¥ã¥ó¡×¤Îºî¼Ô²£»³Î´°ì¡¢
ÅòÁ°Ä®½Ð¿È¤ÎÉ÷»ÉÌ¡²è²È Æá¿ÜÎÉÊå¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£
¸¶²è¤ä½ñ´Ê¤Ê¤ÉÌó150ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¼£¤«¤é¾¼ÏÂ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÉ÷»ÉÌ¡²è¤Ï¡¢¿·Ê¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì½îÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÅòÁ°¤Þ¤ó¤¬Èþ½Ñ´Û¡¦ÃæÈø¾ÏÂÀÏº¤µ¤ó
¡ÖÅö»þ¤Î»þÂåÇØ·Ê¤äºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°Õ¿Þ¤òÃÎ¤ì¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤Å¸¼¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ï7·î6Æü¤Þ¤ÇÅòÁ°¤Þ¤ó¤¬Èþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¹ç»Ö»Ô¤Î¹ç»Ö¥Þ¥ó¥¬¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£