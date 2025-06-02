Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢Êì¿Æ¤È¥Ñ¥êÎ¹¹Ô¤Ç¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÈþ¿Í¿Æ»Ò¡×¡Ö¤Þ¤Þ¤ë¤ó¤È¤Ë¤³¤ë¤ó»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡ª¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡Ê27¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Æ»Ò¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥êÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Êì¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþ¿Í¿Æ»Ò¡×¡Ö¤Þ¤Þ¤ë¤ó¤È¤Ë¤³¤ë¤ó»÷¤Æ¤ë¡×Êì¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸2ÅÙÌÜ¤ÎParis¡×¤Ï¿Æ»Ò¤Ç¡£¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¤Þ¤Ç½ä¤ë½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«Èþ¤·¤¤³¹ÊÂ¤ß¡¢¿©»öÉ÷·Ê¤Ê¤É¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¾Ò²ð¡£Êì¤Ï³¤³°´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ö±Ñ¸ì¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ°Â¿´¤Ç¤¹ ¾Ð¡×¤È¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¿Æ»Ò¤ÇÎ¹¹Ô¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡ª¡×¡ÖÈþ¿Í¿Æ»Ò¡×¡Ö¤Þ¤Þ¤ë¤ó¤È¤Ë¤³¤ë¤ó»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Þ¤Þ¤ë¤ó±Ñ¸ì¤Ç¤¤ë¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×¡ÖÁÇÅ¨¤À¤Í¤¨¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþ¿Í¿Æ»Ò¡×¡Ö¤Þ¤Þ¤ë¤ó¤È¤Ë¤³¤ë¤ó»÷¤Æ¤ë¡×Êì¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸2ÅÙÌÜ¤ÎParis¡×¤Ï¿Æ»Ò¤Ç¡£¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¤Þ¤Ç½ä¤ë½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«Èþ¤·¤¤³¹ÊÂ¤ß¡¢¿©»öÉ÷·Ê¤Ê¤É¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¾Ò²ð¡£Êì¤Ï³¤³°´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ö±Ñ¸ì¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ°Â¿´¤Ç¤¹ ¾Ð¡×¤È¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¿Æ»Ò¤ÇÎ¹¹Ô¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡ª¡×¡ÖÈþ¿Í¿Æ»Ò¡×¡Ö¤Þ¤Þ¤ë¤ó¤È¤Ë¤³¤ë¤ó»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Þ¤Þ¤ë¤ó±Ñ¸ì¤Ç¤¤ë¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×¡ÖÁÇÅ¨¤À¤Í¤¨¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£