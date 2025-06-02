±Ç²è¡Ö¥ê¥Ù¥ê¥ª¥ó¡×¤¬YouTube¤ÇÌµÎÁ¸ø³«Ãæ¡£¡Ö¥¬¥ó¡á¥«¥¿¡×¤¬ºÌ¤ë¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢
¡Ú¥ê¥Ù¥ê¥ª¥ó¡Û 6·î2Æü ¸ø³«Ãæ
¡¡YouTube¤Ë¤Æ¡¢2002Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥ê¥Ù¥ê¥ª¥ó¡×¡Ê¸¶Âê¡ÖEquilibrium¡×¡Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ê¥Ù¥ê¥ª¥ó¡×¤Ï¥Ç¥£¥á¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¥º¤¬À½ºî¤·¤¿±Ç²è¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2003Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£´¶¾ð¤ò¤æ¤µ¤Ö¤ë·Ý½Ñ¤Ê¤É¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¤Ç¡¢2Ãú·ý½Æ¤òÍÑ¤¤¤ëÀïÆ®½Ñ¡Ö¥¬¥ó¡á¥«¥¿¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ö¥¯¥é¥ê¥Ã¥¯¡×¤Î1¿Í¤¬È¿µÕ¤òµ¯¤³¤¹¡£½Æ·âÀï¤Ø¤Î¥¢¥ó¥Á¥Æー¥¼¤È¤â¤¤¤¨¤ë»ê¶áµ÷Î¥¤Î·ã¤·¤¤³ÊÆ®Àï¤¬Ì¥ÎÏ¡£¡Ú¥ê¥Ù¥ê¥ª¥ó (Equilibrium)¡Û
(C) 2021 Paramount Pictures.