¥É¥ë±ß¤Ï143±ß50Á¬Âæ¡¢¤ä¤ä±ß¹â¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤¡áÅìµþ°ÙÂØ
¥É¥ë±ß¤Ï143±ß50Á¬Âæ¡¢¤ä¤ä±ß¹â¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤¡áÅìµþ°ÙÂØ
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï143±ß50Á¬Âæ¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£½µËö¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÅ´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à´ØÀÇ¤Î°ú¤¾å¤²¤ä¡¢ÊÆµÄ²ñ¤ÎÂÐ¥í¥·¥¢À©ºÛ¶¯²½»ÑÀª¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Àè½µËö½ªÃÍ¤«¤é¤ä¤ä¥É¥ë°Â±ß¹â¤â¡¢ÃÍÆ°¤¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
USDJPY¡¡143.56
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï143±ß50Á¬Âæ¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£½µËö¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÅ´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à´ØÀÇ¤Î°ú¤¾å¤²¤ä¡¢ÊÆµÄ²ñ¤ÎÂÐ¥í¥·¥¢À©ºÛ¶¯²½»ÑÀª¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Àè½µËö½ªÃÍ¤«¤é¤ä¤ä¥É¥ë°Â±ß¹â¤â¡¢ÃÍÆ°¤¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
USDJPY¡¡143.56