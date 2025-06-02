¡Ú½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥× 2025Ç¯27¹æ¡Û 6·î2Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§300±ß

½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥× 2025Ç¯27¹æ

¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡½¸±Ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥× 2025Ç¯27¹æ¡×¤òËÜÆü6·î2Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï300±ß¡£

¡¡É½»æ¤È´¬Æ¬¥«¥éー¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹3´¬È¯ÇäÄ¾Á°¤Î¥Þ¥ó¥¬¡ÖËâÃË¤Î¥¤¥Á¡×¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹4´¬È¯ÇäÄ¾Á°µ­Ç°¤Î¡Ö¤Ò¤Þ¤Æ¤ó¡ª¡×¤ä¡Ö¤·¤Î¤Ó¤´¤È¡×¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¥Ð¥È¥ëÆÉÀÚ¡ÖÆáÍî²Ú¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£

¼¡¹æ¤Î·ÇºÜ¾ðÊó