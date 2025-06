【「呪術廻戦 懐玉・玉折」コラボプロテイン】 6月2日 発売 価格:3,980円

Real Styleは、同社が展開するプロテインブランド「be LEGEND(ビーレジェンド)」にて、映画「呪術廻戦 懐玉・玉折」とのコラボプロテインを6月2日より発売する。ビーレジェンド公式オンラインストアおよび全国のドン・キホーテ(一部店舗を除く)にて、数量限定で販売される。価格は3,980円。

今回のプロテインでは、五条悟がパッケージに登場。彼が繰り出す術式順転「蒼(あお)」と、術式反転「赫(あか)」、さらにその2つを衝突させることで放つ、虚式「茈(むらさき)」を、味と色の変化で再現している。ブルーベリー風味の「蒼」と いちごミルク風味の「赫」 を混ぜ合わせることで、 ミックスベリー風味の「茈」が完成する。

また、公式オンラインストア限定で、呪術高専の校章をデザインした特別仕様のコラボシェイカーも発売。さらにオンラインストアで購入することで、プロテインをより美味しく楽しむための情報をまとめた「東京都立呪術高等専門学校 プロテインの教科書」が付属する。

術式順転「蒼」 ブルーベリー風味

術式反転「赫」 いちごミルク風味

スペシャルデザインシェイカー

プロテインの教科書

発売元:株式会社ビリーヴ

(C) Real Style Co., Ltd

(C) 芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会