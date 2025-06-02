Ê¿°¦Íü¡¢4»ù¤ÎÄ«¿©¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦ÎÁÍý¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤½¤¦¡×¡¡»Ò°é¤Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤â²¹¤«¤¤À¼
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿°¦Íü¤¬¡¢2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¤´ÈÓ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿°¦Íü¡¢4»ù¤ÎÄ«¿©¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦ÎÁÍý¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤½¤¦¡×¡¡ÎÁÍýÅê¹Æ¤Î¿ô¡¹¡Ê7Ëç¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âSNS¤Ç¼êºî¤êÎÁÍý¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÊ¿¡£º£²ó¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÄ«¿©¤òÅê¹Æ¡£¥ï¥ó¥¿¥ó¥¹¡¼¥×¤ä¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤äÌÜ¶Ì¾Æ¤¡¢Íñ¾Æ¤¤Ê¤É¤òÂ©»Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö±£¤·¤Æ¤¤¤¿¥ï¥ó¥¿¥ó¥¹¡¼¥×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¥Ð¥ó¥Ó¡¼¥Î¡¡¤ªÅòÊ¨¤«¤»¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡¤Û¤ó¤È¤Ë»ä¤Î¹ÔÆ°¤è¤¯¸«¤Æ¤ë¡¡¤´ÈÓ¤¬¤Ç¤¤ë¤È4¿Í¤Ç²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¿©¤Ù¤Æ¡¢¿©¤Ù½ª¤ï¤ë¤È¡Øºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¡¤Þ¤¿4¿Í¤Ç¥ï¥Ã¥¥ã¥ï¥Ã¥¥ãÁû¤¬¤·¤¯Í·¤ó¤Ç¤ë¡¡É×¤Ë¤½¤ó¤Ê¥«¥ª¥¹¤ÎÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ë¤È¡Ø4¿Í¤ÏÂçÊÑ¤À¤±¤ÉÊõÊª¤À¤Ê¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥¸¡¼¥ó¡Ë¡¡¤À¤Í!!¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢½µËö²È»ö´èÄ¥¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤½¤¦¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤Þ¤Î¸ÀÍÕ¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤âÊõÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¿¤Ï2017Ç¯1·î¤ËÄ¹Í§¤È·ëº§¡£ÍâÇ¯2·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¡¢2019Ç¯8·î¡¢2021Ç¯4·î¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¤âÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊ¿°¦Íü¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@harikiri_tairi¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿°¦Íü¡¢4»ù¤ÎÄ«¿©¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦ÎÁÍý¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤½¤¦¡×¡¡ÎÁÍýÅê¹Æ¤Î¿ô¡¹¡Ê7Ëç¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âSNS¤Ç¼êºî¤êÎÁÍý¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÊ¿¡£º£²ó¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÄ«¿©¤òÅê¹Æ¡£¥ï¥ó¥¿¥ó¥¹¡¼¥×¤ä¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤äÌÜ¶Ì¾Æ¤¡¢Íñ¾Æ¤¤Ê¤É¤òÂ©»Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö±£¤·¤Æ¤¤¤¿¥ï¥ó¥¿¥ó¥¹¡¼¥×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¥Ð¥ó¥Ó¡¼¥Î¡¡¤ªÅòÊ¨¤«¤»¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡¤Û¤ó¤È¤Ë»ä¤Î¹ÔÆ°¤è¤¯¸«¤Æ¤ë¡¡¤´ÈÓ¤¬¤Ç¤¤ë¤È4¿Í¤Ç²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¿©¤Ù¤Æ¡¢¿©¤Ù½ª¤ï¤ë¤È¡Øºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¡¤Þ¤¿4¿Í¤Ç¥ï¥Ã¥¥ã¥ï¥Ã¥¥ãÁû¤¬¤·¤¯Í·¤ó¤Ç¤ë¡¡É×¤Ë¤½¤ó¤Ê¥«¥ª¥¹¤ÎÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ë¤È¡Ø4¿Í¤ÏÂçÊÑ¤À¤±¤ÉÊõÊª¤À¤Ê¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥¸¡¼¥ó¡Ë¡¡¤À¤Í!!¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢½µËö²È»ö´èÄ¥¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤½¤¦¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤Þ¤Î¸ÀÍÕ¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤âÊõÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¿¤Ï2017Ç¯1·î¤ËÄ¹Í§¤È·ëº§¡£ÍâÇ¯2·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¡¢2019Ç¯8·î¡¢2021Ç¯4·î¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¤âÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊ¿°¦Íü¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@harikiri_tairi¡Ë