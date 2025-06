5月29日、Kアリーナ横浜で行われた音楽授賞式『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』で、NiziUが「THE BEST GROUP」を受賞、日本語、韓国語、英語、中国語と4か国語でスピーチする姿が話題となった。

【映像】NiziUのスゴすぎる4か国語スピーチ

NiziUはオーディション番組「Nizi Project」にて1万人から選び抜かれた日本人の9人組グローバル・ガールズグループ。

世界を舞台に様々な音楽活動を繰り広げ、グローバルに愛されているグループに授与される「THE BEST GROUP」の発表で、女性部門としてNiziUの名前が読み上げられると、会場からは大きな歓声があがり、メンバーたちは喜びの表情を浮かべながら壇上へ。

初めにリマが「昨年に続いて、『ASEA』という特別なアワードで賞をいただくことができて光栄です。支えてくださっているスタッフの皆さん、またWithUの皆さん、心から感謝しています。ありがとうございます」と流ちょうな韓国語でスピーチ。続けてマヤが「こうして素敵な賞をいただけて本当にありがとうございます。これからもNiziUの音楽を皆さんにお届けできるように頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございます」と日本語で感謝を述べた。

ニナは英語で「この賞をいただき本当に光栄に思います。これからも皆さんに良い音楽をお届けできればと思います。ありがとうございます!」と笑顔でメッセージをおくり、マコは中国語で「このような賞を取れて本当に嬉しいです。いつも応援してくれて、愛してくれるファンの皆さんに感謝してます。ファンの皆さん、ありがとうございます。新しい姿や新曲ステージをファンの皆さんに今後もお見せしたいと思っています!楽しみにしててください!」と流ちょうにスピーチすると、会場からはあたたかい拍手が巻き起こった。

このスピーチに視聴者からは「4か国語!すごい!!」「中国語も話せるんですか!?すごい」「えぐいNiziU」「4カ国後対応スピーチさすが!努力のNiziU」「みんなすごすぎ」「NiziU4ヶ国語天才すぎるだろ」「マコちゃん中国語うますぎる」など絶賛の声が相次いでいた。

『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS』は、アジアを代表するトップアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で一つになる授賞式。2024年4月に日本で初開催された。今年は5月28日、29日にKアリーナ横浜で開催されている。(『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』/ABEMA K-POPチャンネル)