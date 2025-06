【ライブレポート】ENHYPEN『2025 Weverse Con』オフィシャルレポ＆ライブ写真9点到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ENHYPENは計15曲を披露し、公演初日の最後を華やかに飾る!

ENHYPENが5月31日、韓国・仁川インスパイアエンターテインメントリゾートで開かれた『2025 Weverse Con Festival』(以下、Weverse Con)に出演。約1時間にわたり計15曲を披露し、公演初日の最後を華やかに飾った。本稿ではそのオフィシャルレポートを掲載する。

ENHYPENは同日披露した曲のすべてをバンドライブで消化した。バンドサウンドを超えて出てくる彼らのパワフルな声と爆発的なエネルギーはファンの心臓を強打した。ENHYPENの情熱的なステージに観客たちが一緒に歌いながら、爆発しそうな合唱と歓声を上げた。

ENHYPENは「Future Perfect (Pass the MIC)」で登場すると同時に“公演強者”のステージ力を見せつけた。彼らは続いて甘さを抱かせた「Loose」と「XO (Only If You Say Yes)」、幻想的な魅力の「Moonstruck」、濃いヒップホップスタイルの「Daydream」、ダークファンタジーの精髄を盛り込んだ「Bite Me」など幅広い音楽スペクトラムを誇った。また、「Blockbuster」と「ParadoXXX Invasion」にダンスブレイクを追加するなど、従来のステージとは異なる構成で見る楽しさを加えた。

『Weverse Con』のための特別なステージも用意された。5th Mini Album『ORANGE BLOOD』の収録曲「Blind」のステージを初めて公開したENHYPENは、重みのある低音ラップから強烈なカリスマを盛り込んだ高音まで等しく聞かせ、ファンの大きな歓呼を引き出した。

6th Mini Album『DESIRE : UNLEASH』についてのネタバレもサプライズで伝えた。ENHYPENは花火を形象化したタイトル曲「Bad Desire (With or Without You)」のポイント振り付けの一部を見せ、カムバックに向けたファンの期待感を上げた。

「Bad Desire (With or Without You)」は「君をヴァンパイアにしたい」という支配的な欲望をシックなムードで描いたダンスポップジャンルの曲だ。6th Mini Album『DESIRE : UNLEASH』にはこの曲を含め「Flashover」「Outside」「Loose」「Helium」「Too Close」など計8曲が収録される。

ENHYPENは5日13時に『DESIRE : UNLEASH』をリリースし、同日20時にオン・オフラインでファンショーケースを開催する。

