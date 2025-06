¡Ø100Ëü¿Í¤Î¥­¥ã¥ó¥É¥ë¥Ê¥¤¥È¡Ù¤¬ÇßÅÄ¤Ç³«ºÅ¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥­¥ã¥ó¥É¥ë¤ä¥¢¥¯¥»ºî¤ê¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬Âç½¸¹ç

電気を消してキャンドルの灯りで過ごそうと呼びかける『100万人のキャンドルナイト』が、6月4日(水)に各地で開催されます。大阪・阪急うめだ本店のイベントスペース「Something Good Studio(サムシング グッド スタジオ)」は、阪急サン広場の会場に出店して、若手バイヤーが厳選したキャンドルの販売などを行います。お気に入りのキャンドルを手に入れて、素敵なスローナイトを楽しんでみてはいかが?

『100万人のキャンドルナイト』が梅田・茶屋町エリアで開催『100万人のキャンドルナイト』は“でんきを消して、スローな夜を。”を合言葉に、夏至と冬至の20時から22時の2時間、電気を消してロウソクの灯火の下でゆっくりと考える時間を持つことを提唱するムーブメント。大阪の梅田・茶屋町エリアでは、「1000000人のキャンドルナイト @OSAKA CITY 茶屋町スロウデイ2025」が6月4日(水)午後16時より開始されます。今年は『miracle』をテーマに、これに沿ったキャンドルアートや音楽で茶屋町が彩られるそう。20時以降には、エリア周辺の該当や看板の照明を消灯または減灯されるので、普段とは少し異なる景色を楽しみに行ってみてくださいね。若手バイヤーお墨付きのおしゃれキャンドルをゲット!阪急うめだ本店の「Something Good Studio」は、若手バイヤーが同じ価値観や趣味を持つフォロワーと一緒に、自分たちが本当に欲しいモノ・コトをセレクトし展開する週替わりのイベントスペース。阪急サン広場の出店会場では、美術館に並ぶようなアートからインスパイアを受けデザインされた、ソイキャンドルを展開する「En flânant,candle(オンフラノ キャンドル)」や、かわいいケーキキャンドル発祥のブランドとして知られる「Lily candle(リリーキャンドル)」など、注目ショップが集結しますよ。飾っても灯してOKな、インテリアアイテムにもなるキャンドルをぜひ見つけてみてください。キャンドルすくいやアクセサリーづくりのWSに参加しよ会場では、ワークショップやジャズライブなど、さまざまなイベントも開催。「atelier kaka(アトリエカカ)」によるキャンドルすくいの体験イベントや、カラフルでポップなビーズアクセサリーを主に展開するアクセサリーブランド「KIKI(キキ))」の、アクセサリー作りワークショップが登場します。キャンドルナイトをイメージした、「patty cakes(パティーケイクス)」のオリジナルアイシングクッキーにも、ぜひ注目してみてください。この他にも、大学生イラストレーター「BENELA」による似顔絵ワークショップや、関西大学のjazz研究会による ミニライブなど盛りだくさん。一夜限りのスペシャルイベントへ、遊びにいってみませんか?「CANDLE WONDER NIGHT〜Wishing you a miracle〜」 1000000人のキャンドルナイト @OSAKA CITY 茶屋町スロウデイ2025 - by Something Good Studio 概要日時:6月4日(水)16:00〜22:00 ※荒天の場合、6月5日(木)に順延。翌日も荒天の場合は中止。会場:大阪梅田・茶屋町エリア一帯「Something Good Studio」は阪急サン広場に出店。公式HP: https://www.chayamachi-slowday.com/ 参照元:株式会社阪急阪神百貨店 プレスリリース