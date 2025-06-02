¡Ú ¥Ò¥í¥· ¡Û¡¡¡Ö²¶¿§¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¡¡¥Ð¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡¡¡Ö¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ä¤¤¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡¼¡ª¡×¡Ö¤´·ÀÌó¡©¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ÎÀ¼
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ò¥í¥·¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥Ò¥í¥· ¡Û¡¡¡Ö²¶¿§¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¡¡¥Ð¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡¡¡Ö¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ä¤¤¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡¼¡ª¡×¡Ö¤´·ÀÌó¡©¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ÎÀ¼
¥Ò¥í¥·¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²¶¿§¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¤È°ì¸ÀÅº¤¨¤Æ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤´·ÀÌó¡©¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡¡ÎÉ¤¤¥Ï¡¼¥ì¡¼¥é¥¤¥Õ¤ò¡×¡Ö¥Ï¡¼¥ì¡¼¹ØÆþ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ï¡Ý¥ì¡¼¤Ä¤¤¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡¼¡ª¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡Á¡©¡×¡Ö¥Ò¥í¥·¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤Æ¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤Þ¤¹¤è¡¡ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥í¥·¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯4·î¡¢¡ÖÂç·¿ÆóÎØ¤ÎÌÈµö¼è¤ê¤Ë¡¢»³·Á¤Ç6Æü´Ö¹ç½É¤·¤Æ¤¿¤è¡£¹ç³Ê¤·¤¿¤è¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿¤è¡£¡×¤È¡¢¸¡Äê¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤µ¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥ì¡¼¤òÇã¤¦¤è¡£ÌÜ»Ø¤»Ä¹À¥¤À¤è¡ª¡×¤È¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖKode Talkers¡×¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼¤Ç¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÄ¹À¥ÃÒÌé¤µ¤ó¤ò»×¤ï¤»¤ë·è°Õ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û