ÈæÎãÂåÉ½¤¢¤ï¤»¤Æ240Ëü4800Ëç¡Ö²Æ¤ËÅêÉ¼Í½Äê¤Î»²±¡Áª¡×ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Î°õºþ»Ï¤Þ¤ë¡ÔÄ¹ºê¡Õ
º£Ç¯²Æ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï2Æü¤«¤éÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Î°õºþ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ºê»ÔÆâ¤Î°õºþ½ê¤Ç¤Ï¡¢£´Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¤ÇÁªµó¶è¤ÈÈæÎãÂåÉ½¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¹ç¤ï¤»¤Æ240Ëü4800Ëç¤ò°õºþ¤·¤Þ¤¹¡£
ºî¶È½éÆü¤Ï¡¢¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î¿¦°÷¤¬Î©²ñ¤¤¡¢°õºþ¤ËÊ¸»ú¤Î¤«¤¹¤ì¤ä¸í»ú¡¦Ã¦»ú¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ ½ñµ¼¼ ÌÚÂ¼ ¾Ê»° Åý³ç½ñµÄ¹Êäº´¡Ë
¡Ö¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆüÄø¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È´ÉÍý¼¹¹Ô¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Ï¡¢5Æü¤«¤é¸©Æâ¤Î³Æ»ÔÄ®¤ä¿¶¶½¶É¤ËÈ¯Á÷¤µ¤ìÊÝ´É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£