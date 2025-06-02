¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ÎÉáÄÌ¤¸¤ã¤ó¡×Ëå¤ÎÊÝ°é±à¤Ï¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤«¤Ã¤¿!?¡ÚÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉéÃ´¤¬Â¿¤¹¤®¤ë Vol.4¡Û
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤³¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤äÃÄÂÎ¤ä·úÊª¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Âè4´õË¾¤À¤Ã¤¿¤¬¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌ¼¤ÎÊÝ°é±à¤¬·èÄê¤·¡¢¤Þ¤ê¤Ê¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤ÇÆþ±àÀâÌÀ²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤¬¡¢¼êºî¤ê¤Ç½àÈ÷¤¹¤ë¤â¤Î¤ä¡¢±ø¤ìÊª¤òÆþ¤ì¤ë¥Ý¥êÂÞ1Ëç1Ëç¤ËµÌ¾¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½àÈ÷¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¡£¼çÇ¤¤ÎÀèÀ¸¤Ï¼êºî¤ê¤ò¡Ö¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤Î¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀë¸À¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿©°é¤Î¤¿¤á¤ªÊÛÅö¤¬½µ1²ó¡¢¥ª¥à¥Ä¤Ï»ý¤Áµ¢¤ê¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤ê¤Ê¤Ï¡¢¤³¤³¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉéÃ´¤¬Â¿¤¹¤®¤ëÊÝ°é±à¤À¤ÈÀäË¾¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Âè4´õË¾¤À¤Ã¤¿¤¬¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌ¼¤ÎÊÝ°é±à¤¬·èÄê¤·¡¢¤Þ¤ê¤Ê¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤ÇÆþ±àÀâÌÀ²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤¬¡¢¼êºî¤ê¤Ç½àÈ÷¤¹¤ë¤â¤Î¤ä¡¢±ø¤ìÊª¤òÆþ¤ì¤ë¥Ý¥êÂÞ1Ëç1Ëç¤ËµÌ¾¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½àÈ÷¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¡£¼çÇ¤¤ÎÀèÀ¸¤Ï¼êºî¤ê¤ò¡Ö¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤Î¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀë¸À¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿©°é¤Î¤¿¤á¤ªÊÛÅö¤¬½µ1²ó¡¢¥ª¥à¥Ä¤Ï»ý¤Áµ¢¤ê¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤ê¤Ê¤Ï¡¢¤³¤³¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉéÃ´¤¬Â¿¤¹¤®¤ëÊÝ°é±à¤À¤ÈÀäË¾¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¤½¤ó¤Ê¤ÎÉáÄÌ!?
¢£Ëå¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¼Â¤Ï¡¢ÊÝ°é»Î»ÐËå¤Î¤Þ¤ê¤Ê¤È¤æ¤ê¡£
ÊÝ°é±à¤ÎÆþ±àÀâÌÀ²ñ¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤ê¤Ê¤ÏËå¤Î¤æ¤ê¤ËÏÃ¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡¢¶ÐÌ³¤¹¤ëÊÝ°é±à¤¬ÉÛ¥ª¥à¥Ä°ìÂò¤À¤È¤¤¤¦¤æ¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤ê¤Ê¤Ë³å¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ð¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤ÆÊÝ°é»Î¤È¤·¤Æ»Å»öÉüµ¢¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤ó¡ª¡¡¼«Ê¬¤âº£ÅÙ¤ÏÊÝ¸î¼ÔÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤À¤è¡×¤È¡£
¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤½¤ÎÊÝ°é±à¤Ë´·¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¤Þ¤ê¤Ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä!?
(¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤³)