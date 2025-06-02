¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡¢ÎÐÃã°ûÎÁ»ö¶È¤Ë¿·µ¬»²Æþ
¡¡¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Ï2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£ÎÐÃã°ûÎÁ»ö¶È¤Ë¿·µ¬»²Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ«¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¤Î¤ªÃã ÎÐ¡×
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤äÉ÷¿å³²¤Ê¤É¤Î¼«Á³ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢À¸Ì¿¤È±ÒÀ¸´Ä¶°Ý»ý¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê°ûÎÁ¿å¤ò¿×Â®¤Ë¶¡µë¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2021Ç¯¤«¤é°ûÎÁ¿å»ö¶È¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê¹ß¡¢°ûÎÁ¿å»ö¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿©ÉÊ»ö¶È¤ò¶¯²½»ö¶È¤È¤·¡¢º£Ç¯ÅÙ¤â°ûÎÁ¿å¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤È¤·¤ÆÌó200²¯±ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°ûÎÁ¿å»ö¶È¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¶¯²½¤È»ö¶È´ðÈ×¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÎÐÃã°ûÎÁ»ö¶È¤Ë¿·µ¬»²Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎÇÐÍ¥¡¦µÈÂôÎ¼¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ«¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¤Î¤ªÃã ÎÐ¡×
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤äÉ÷¿å³²¤Ê¤É¤Î¼«Á³ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢À¸Ì¿¤È±ÒÀ¸´Ä¶°Ý»ý¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê°ûÎÁ¿å¤ò¿×Â®¤Ë¶¡µë¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2021Ç¯¤«¤é°ûÎÁ¿å»ö¶È¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê¹ß¡¢°ûÎÁ¿å»ö¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿©ÉÊ»ö¶È¤ò¶¯²½»ö¶È¤È¤·¡¢º£Ç¯ÅÙ¤â°ûÎÁ¿å¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤È¤·¤ÆÌó200²¯±ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°ûÎÁ¿å»ö¶È¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¶¯²½¤È»ö¶È´ðÈ×¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÎÐÃã°ûÎÁ»ö¶È¤Ë¿·µ¬»²Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎÇÐÍ¥¡¦µÈÂôÎ¼¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£