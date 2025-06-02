¼¡Âè¤Ë±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤êÆüÃæ¤Ï´À¤Ð¤àÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß ¿åÊ¬Êäµë¤Ê¤É½ë¤µÂÐºö¤ò °¦ÃÎ¡¦´ôÉì¡¦»°½Å¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¡Ê6/2 Ãë¡Ë
¤¤ç¤¦¤Ï³ÆÃÏ¤Ç´À¤Ð¤àÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼¡Âè¤Ë±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤êÆüÃæ¤Ï´À¤Ð¤àÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß ¿åÊ¬Êäµë¤Ê¤É½ë¤µÂÐºö¤ò °¦ÃÎ¡¦´ôÉì¡¦»°½Å¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¡Ê6/2 Ãë¡Ë
Àµ¸áÁ°¤ÎÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ï¡¢Çö¤¤±À¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ä«¤«¤éÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï25.3¡î¡¢¼¾ÅÙ¤Ï51¡ó¤Ç¡¢É÷¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Î¸á¸å¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼¡Âè¤Ë±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âç¤¤ÊÅ·µ¤¤ÎÊø¤ì¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»°½Å¸©ÆîÉô¤Ç¤ÏÌëÃÙ¤¯¤Ë¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤È¤·¤¿±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¤ä´ôÉì¡¢¹â»³¤Ç27¡î¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ï25¡î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤Ï´À¤Ð¤àÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤Ê¤É½ë¤µÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú½µ´ÖÍ½Êó¡Û
¤¢¤¹²ÐÍËÆü¤Ï¹¤¯±«¤¬¹ß¤ê¡¢»°½Å¸©¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤µ¤Ã¤Æ¿åÍËÆü¤ÏÀ²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÌÚÍËÆü°Ê¹ß¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½µËö¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢¾ø¤·½ë¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤ÉþÁõ¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£