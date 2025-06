ILLIT『2025 Weverse Con Festival』で3rdミニアルバム『bomb』カムバックティザーをサプライズ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「これがどんな振り付けかは少しだけ待ってほしい。私たちの新しい姿をたくさん期待してほしい」(ILLIT)

ILLITが、5月31日に仁川インスパイアエンターテインメントリゾートで開催された『2025 Weverse Con Festival』に出演し、計6曲を披露した。

ILLITが舞台に登場するやいなや、会場は歓声に包まれる。2ndミニアルバム『I’LL LIKE YOU』収録曲「Tick-Tack」の弾けるステージで一気に雰囲気を盛り上げ、その後「IYKYK (If You Know You Know)」や「I’ll Like You」で愛らしい魅力放ち、ファンの熱気を高めた。

ILLITは「今回が『Weverse Con Festival』の2回目の出演だ。昨年はとても緊張していたが、今年は少し余裕ができた」とし「多くの方々が応援してくれたので、もっと楽しみながらパフォーマンスすることができた」と感謝を伝えた。

メンバーたちは「Magnetic」と「Cherish (My Love)」など、自身の中毒性ある楽曲とエネルギー溢れるパフォーマンスで観客を絶えず熱狂させた。「Almond Chocolate (Korean Ver.)」のステージでは、WONHEEが清涼感ある3段高音を披露し、公演会場に歓声が鳴り響いた。ステージを駆け巡りながら、観客たちと目を合わせたメンバーたちのコミュニケーションも輝いていた。

この日のハイライトは、3rdミニアルバム『bomb』のカムバックスポイラーだった。ILLITは、タイトル曲「Billyeoon Goyangi (Do the Dance)」のポイント振り付けを少しだけ公開し、「これがどんな振り付けかは少しだけ待ってほしい。私たちの新しい姿をたくさん期待してほしい」と話した。

ステージ後、会場が暗転して5人のメンバーの神秘的なシルエットが盛り込まれたカムバックティザーがサプライズ公開されると、現場はもちろん、生配信でもリアルタイムコメント欄が急増した。

またILLITは2025年、『Weverse Con Festival』のトリビュートステージのメインでもある、BoAのデビュー曲「ID; Peace B」のカバーを披露。長いストレートのヘアスタイリングと「ID; Peace B」の当時の衣装を完璧に再現し、K-POPファンの熱気を高めた。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

リリース情報

2025.06.17 ON SALE(日本お届け日)

MINI ALBUM『bomb』

韓国発売日:6月16日

ILLIT OFFICIAL SITE

https://illit-official.jp/