¿·¤¿¤ÊµÄ¢¼Ô¡Ö¼ê¤¬¿Ì¤¨¤¿Ž¥Ž¥Ž¥¡×¡¡¤³¤Î1Ç¯¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÈïÇú¼Ô¤ÎµÄ¢»Ï¤Þ¤ë¡¡¹Åç
ÈïÇú80Ç¯¤Î²Æ¤òÁ°¤Ë¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÈïÇú¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤Î¡¢Ì¾Êí¤Ø¤ÎµÄ¢¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸¶Çú»àË×¼ÔÌ¾Êí¡×¤Ë¿·¤¿¤Ë½ñ¤²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î8·î6Æü°Ê¹ß¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÈïÇú¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤Ê¤É¤Ç¡¢2Æü»þÅÀ¤Ç2222¿Í¤Ç¤¹¡£
µÄ¢¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈïÇú¼Ô¤ÎÃæËÜ¿®»Ò¤µ¤ó¤ÈÂçÀî½ã»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
£³£°Ç¯°Ê¾åµÄ¢¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÈïÇú¼Ô¤¬µîÇ¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÀî¤µ¤ó¤Ï¤³¤È¤·½é¤á¤ÆÂçÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÈïÇú¼Ô ÂçÀî½ã»Ò¤µ¤ó
¡Ö¼ê¤¬¿Ì¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
µÄ¢¤Ï8·î5Æü¤Þ¤ÇÂ³¤¡¢ÍâÆü¤ÎÊ¿ÏÂµÇ°¼°Åµ¤Ç¸¶Çú°ÖÎîÈê¤ËÌ¾Êí¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê2025Ç¯6·î2ÆüÊüÁ÷¡Ë