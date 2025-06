セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年5月29日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ダックファミリー ぬいぐるみVol.2」を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ダックファミリー ぬいぐるみVol.2」

登場時期:2025年5月29日より順次

サイズ:全長約7×5×12cm

種類:全3種(ドナルドダック、デイジーダック、スクルージ・マクダック)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

6月9日に迎える「ドナルドダック」スクリーンデビューの日に合わせて、「ダックファミリー」のぬいぐるみがセガプライズに登場。

今回は「ドナルドダック」のほか「デイジーダック」に「スクルージ・マグダック」の3種類がラインナップされます☆

ドナルドダック

6月9日にスクリーンデビューの日を迎える「ドナルドダック」

おなじみの水兵服スタイルで登場する、おすわりポーズのぬいぐるみです!

デイジーダック

長いまつげが魅力的な「デイジーダック」

リボンとお揃いカラーの靴に、腕にはアクセサリーも身につけたおしゃれなコーデのプライズです☆

スクルージ・マグダック

「ドナルドダック」の大金持ちな伯父「スクルージ・マグダック」も登場。

黒の帽子に眼鏡をかけ、威厳ある姿がぬいぐるみで表現されています!

「ドナルドダック」スクリーンデビューの日に合わせて「ダックファミリー」たちがぬいぐるみになって登場。

セガプラズの「ダックファミリー ぬいぐるみVol.2」は、2025年5月29日より順次、全国のゲームセンターなどに投入予定です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ドナルド・デイジー・スクルージ!セガプライズ ディズニー「ダックファミリー ぬいぐるみVol.2」 appeared first on Dtimes.