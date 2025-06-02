ÌÍÎà¤ò¿©¤Ù¤Æ½¸¤á¤ë¡Ö¸æÌÍ°õ¡×¡¡¸©Æâ17Å¹ÊÞ¤Ç1Æü¤«¤é
»°½Å¸©Æâ¤Ç¤¦¤É¤ó¡¢¤½¤Ð¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë°û¿©Å¹¤ò½ä¤ê¡¢¡Ö¸æ¼ë°õ¡×¤Ê¤é¤Ì¡Ö¸æÌÍ°õ¡×¤ò½¸¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¸©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÍÎà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÌÍÊ¸²½¤ò¸åÀ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤´¤¦¤È¡¢ÌÍ¤ò°·¤¦¸©Æâ¤Î°û¿©Å¹40¼Ò¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡¢¸©ÌÍÎà¶ÈÀ¸³è±ÒÀ¸Æ±¶ÈÁÈ¹ç¤¬¿·¤¿¤Ë´ë²è¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î´ë²è¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡Ö¸æÌÍ°õÄ¢¡×¤Ï5¼ïÎà¤Î¿§ºÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¥«¥Ð¡¼¤Ë¤Ï°ËÀªÌÚÌÊ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ17Å¹ÊÞ¤Î»²²ÃÅ¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸æÌÍ°õÄ¢¤ò»È¤Ã¤Æ¤ªÅ¹¤ò½ä¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªÅ¹¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÅ¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢ÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¦¤É¤ó¡¦¤½¤Ð½è¤¤Î¤µ¤¡×¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«¤Ëºï¤Ã¤¿¤«¤Ä¤ªÀá¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ê¼«Ëý¤Î½Ð½Á¤ä¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê´¶¤ä¤Î¤É¤´¤·¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¼ê´Ö²Ë¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ½Ë¡¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö»ÍÆü»Ô¤«¤é·§Ìî¤Þ¤Ç¤Î17Å¹ÊÞ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸æÌÍ°õ¤ò½¸¤á¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢´Ñ¸÷¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£