Tripwireはこのほど、「The Unique Cybersecurity Risks in the Manufacturing Sector|Tripwire」において、製造業の深刻なサイバーセキュリティ環境の現状について伝えた。2024年、製造業は4年連続でサイバー攻撃の標的第1位となり、インシデントの約26%を占めている。同社はレガシーシステムを手放せない業界の問題点を指摘し、サイバー犯罪者が大規模にランサムウェアを展開しているとして注意を喚起している。The Unique Cybersecurity Risks in the Manufacturing Sector|Tripwire