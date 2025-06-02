Åìµþ¶â¡¡¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¤¬¾å¾ºÍ¶¤¦
Åìµþ»þ´Ö10:37¸½ºß
Åìµþ¶âÀèÊªAPR 26·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë
1¥°¥é¥à¡á15381.00¡Ê+31.00¡¡+0.20%¡Ë
£Î£Ù¶âÀèÊªAUG 25·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á3333.00¡Ê+17.60¡¡+0.53%¡Ë
¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì
NY¶âÀè¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ø¤Î·Ù²ü¤â¤¢¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¤¬¶¯¤Þ¤ê¾å¾º·¹¸þ
Åìµþ¶âÀèÊªAPR 26·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë
1¥°¥é¥à¡á15381.00¡Ê+31.00¡¡+0.20%¡Ë
£Î£Ù¶âÀèÊªAUG 25·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á3333.00¡Ê+17.60¡¡+0.53%¡Ë
¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì
NY¶âÀè¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ø¤Î·Ù²ü¤â¤¢¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¤¬¶¯¤Þ¤ê¾å¾º·¹¸þ