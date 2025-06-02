¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ·ÐºÑÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ > Åì¾Ú¡¢¸áÁ°½ªÃÍ551±ß°Â Åì¾Ú¡¢¸áÁ°½ªÃÍ551±ß°Â Åì¾Ú¡¢¸áÁ°½ªÃÍ551±ß°Â 2025Ç¯6·î2Æü 11»þ35Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡½µÌÀ¤±2Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¸áÁ°½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°½µËö½ªÃÍÈæ551±ß08Á¬°Â¤Î3Ëü7414±ß02Á¬¤À¤Ã¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È Âç·¿ÅÝ»º¡Ä¸µBMW¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¡¢ÉéºÄÁí³Û70²¯±ßÄ¶¤« ¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµì¥·¥ã¡¼¥×ÆÊÌÚ¹©¾ìÀ×¤Ë2Ëü¿Í¡¡¡ÖÁÛÄê°Ê¾å¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¡×¤Ë¼ê±þ¤¨ ICT¡¡¹©»ö¸úÎ¨²½¡¡3DÂ¬ÎÌ¤ä¼«Æ°½Åµ¡¡¡°ñ¾ë¸©Æâ³°¡¢³èÍÑ¹¤Þ¤ë