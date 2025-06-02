¡ÖÂç¾æÉ×¡¢»ä¤Ï¹¬¤»¡×¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤ÈÉÔÎÑÉ×¤Î¤»¤¤¤Çµ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤ºÊ¤Ï¡Ä¡¿»ä¤Ï¤¢¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤è¤ê¹¬¤»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ëª
¡Ø»ä¤Ï¤¢¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤è¤ê¹¬¤»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ù¡Ê¤¹¤ä¤¹¤ä»Ò/KADOKAWA¡ËÂè10²ó¡ÚÁ´14²ó¡Û
¡Ø»ä¤Ï¤¢¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤è¤ê¹¬¤»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡9ºÐ¤ÎÌ¼¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂ©»Ò¡¢É×¤È»Í¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¥µ¥ä¥«¤È¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¥¨¥ß²ÈÂ²¡£°§»¢¤ò¸ò¤ï¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê²ÈÂ²¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£¥µ¥ä¥«¤ÎÉ×¤ÏÉÔÎÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¥â¥é¥Ï¥éµ¤¼Á¡¢¤µ¤é¤Ë°é»ù¤Ë¤âÈó¶¨ÎÏÅª¤Ç¡¢¥µ¥ä¥«¤Ï¥ï¥ó¥ª¥Ú¾õÂÖ¤Ç»º¸å¤¦¤Äµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Î¥¨¥ß¤ÏÌ¼¤ÈÉ×¤È»°¿ÍÊë¤é¤·¤Ç²ÈÄí±ßËþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æó¿ÍÌÜ¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£²È»ö°é»ù¤Ë¶¨ÎÏÅª¤ÊÉ×¤È¡¢¼Â²È¤È¤Î´Ø·¸¤âÎÉ¹¥¤Ê¥¨¥ß¤òÁ¢¤Þ¤·¤¯»×¤¦¥µ¥ä¥«¤È¡¢Æó¿ÍÌÜ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¥¥é¥¥é¤·¤¿¥µ¥ä¥«¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¥¨¥ß¡£Ì¼Æ±»Î¤¬Æ±¤¸³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿Æó¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¤½¤Î´Ø·¸¤¬Êø¤ì»Ï¤á¡½¡½¡£¡Ø»ä¤Ï¤¢¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤è¤ê¹¬¤»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤È¼«¿È¤Î¡Ö¹¬¤»¡×¤òÈæ¤Ù²á¤®¤¿½÷À¤Î¡È¸«¤»¤«¤±¤Î¹¬¤»¡É¤¬²õ¤ì»Ï¤á¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡Ø»ä¤Ï¤¢¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤è¤ê¹¬¤»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡9ºÐ¤ÎÌ¼¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂ©»Ò¡¢É×¤È»Í¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¥µ¥ä¥«¤È¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¥¨¥ß²ÈÂ²¡£°§»¢¤ò¸ò¤ï¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê²ÈÂ²¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£¥µ¥ä¥«¤ÎÉ×¤ÏÉÔÎÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¥â¥é¥Ï¥éµ¤¼Á¡¢¤µ¤é¤Ë°é»ù¤Ë¤âÈó¶¨ÎÏÅª¤Ç¡¢¥µ¥ä¥«¤Ï¥ï¥ó¥ª¥Ú¾õÂÖ¤Ç»º¸å¤¦¤Äµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Î¥¨¥ß¤ÏÌ¼¤ÈÉ×¤È»°¿ÍÊë¤é¤·¤Ç²ÈÄí±ßËþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æó¿ÍÌÜ¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£²È»ö°é»ù¤Ë¶¨ÎÏÅª¤ÊÉ×¤È¡¢¼Â²È¤È¤Î´Ø·¸¤âÎÉ¹¥¤Ê¥¨¥ß¤òÁ¢¤Þ¤·¤¯»×¤¦¥µ¥ä¥«¤È¡¢Æó¿ÍÌÜ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¥¥é¥¥é¤·¤¿¥µ¥ä¥«¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¥¨¥ß¡£Ì¼Æ±»Î¤¬Æ±¤¸³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿Æó¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¤½¤Î´Ø·¸¤¬Êø¤ì»Ï¤á¡½¡½¡£¡Ø»ä¤Ï¤¢¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤è¤ê¹¬¤»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤È¼«¿È¤Î¡Ö¹¬¤»¡×¤òÈæ¤Ù²á¤®¤¿½÷À¤Î¡È¸«¤»¤«¤±¤Î¹¬¤»¡É¤¬²õ¤ì»Ï¤á¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£