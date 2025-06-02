¡Ö·ã¤·¤¯¸å²ù¤·¡×»°°æ½»Í§¿®Â÷¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼»ö·ï¡Ä¸µÉôÄ¹¤ÎÊÒ»³È¥Èï¹ð¡Ê55¡Ë¤ËÄ¨Ìò2Ç¯¡¢È³¶â200Ëü±ß¤Ê¤Éµá·º ¡¡TOB¾ðÊó¸µ¤ËÌó3200Ëü±ßÊ¬Çã¤¤ÉÕ¤±
¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¼è°ú¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î¸µÉôÄ¹¤ËÄ¨Ìò2Ç¯¡¢È³¶â200Ëü±ß¤Ê¤É¤¬µá·º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î¸µÉôÄ¹¡¢ÊÒ»³È¥Èï¹ð¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤ÇÇÄ°®¤·¤¿TOB¡á³ô¼°¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë3¼Ò¤Î³ô¤ª¤è¤½3200Ëü±ßÊ¬¤òÇã¤¤ÉÕ¤±¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï¤¤ç¤¦¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢¡Ö´´Éô¤ÎÎ©¾ì¤ò°ÍÑ¤·¤¿¾ï½¬Åª¤Ç°¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¡¢Ä¨Ìò2Ç¯¡¢È³¶â200Ëü±ß¡¢ÄÉÄ§¶â6100Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢¡ÖÁÜººµ¡´Ø¤Ë¼«¤é¿½¹ð¤·¡¢¼«¼ó¤¬À®Î©¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÒ»³Èï¹ð¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö·ã¤·¤¯¸å²ù¤·ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ËµÄ°ÀÊ¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤ÏÍè·î4Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£