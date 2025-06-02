TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

2Æü¸áÁ°11»þ31Ê¬¤´¤í¡¢µÜ¾ë¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVE

µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏµÜ¾ë¸©²­¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½30km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï4.8¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

ºÇÂç¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤ÎÀÐ´¬»Ô¤Ç¤¹¡£

¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û

¢£¿ÌÅÙ3
¢¢µÜ¾ë¸©
ÀÐ´¬»Ô

¢£¿ÌÅÙ2
¢¢µÜ¾ë¸©
Åì¾¾Åç»Ô¡¡¾¾ÅçÄ®¡¡Âç¶¿Ä®
½÷ÀîÄ®¡¡µ¤Àç¾Â»Ô¡¡ÅÐÊÆ»Ô
·ª¸¶»Ô¡¡Âçºê»Ô¡¡Í°Ã«Ä®
µÜ¾ëÈþÎ¤Ä®¡¡Æî»°Î¦Ä®¡¡Ì¾¼è»Ô
´ä¾Â»Ô¡¡µÜ¾ëÀîºêÄ®¡¡ÏËÍýÄ®

¢¢´ä¼ê¸©
µÜ¸Å»Ô¡¡ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¡¡Î¦Á°¹âÅÄ»Ô
³øÀÐ»Ô¡¡½»ÅÄÄ®¡¡ÂçÄÈÄ®
À¹²¬»Ô¡¡È¬È¨Ê¿»Ô¡¡ÂìÂô»Ô
¼¶ÀÐÄ®¡¡»çÇÈÄ®¡¡Ìð¶ÒÄ®
²Ö´¬»Ô¡¡ËÌ¾å»Ô¡¡±óÌî»Ô
°ì´Ø»Ô¡¡±ü½£»Ô¡¡À¾ÏÂ²ìÄ®
¶â¥±ºêÄ®¡¡Ê¿ÀôÄ®

¢¢½©ÅÄ¸©
ÅìÀ®À¥Â¼

¢¢Ê¡Åç¸©
ÁêÇÏ»Ô¡¡¿·ÃÏÄ®

¢£¿ÌÅÙ1
¢¢µÜ¾ë¸©
ÀçÂæÀÄÍÕ¶è¡¡ÀçÂæµÜ¾ëÌî¶è¡¡ÀçÂæ¼ãÎÓ¶è
ÀçÂæÀô¶è¡¡±öãÞ»Ô¡¡Â¿²ì¾ë»Ô
¼·¥öÉÍÄ®¡¡ÍøÉÜÄ®¡¡ÂçÏÂÄ®
Âç¹ÕÂ¼¡¡¿§ËãÄ®¡¡µÜ¾ë²ÃÈþÄ®
ÇòÀÐ»Ô¡¡³ÑÅÄ»Ô¡¡Â¢²¦Ä®
Âç²Ï¸¶Ä®¡¡Â¼ÅÄÄ®¡¡¼ÆÅÄÄ®
»³¸µÄ®

¢¢´ä¼ê¸©
µ×»ü»Ô¡¡»³ÅÄÄ®¡¡ÉáÂåÂ¼
Æó¸Í»Ô¡¡³ë´¬Ä®¡¡´ä¼êÄ®
·ÚÊÆÄ®¡¡¶å¸ÍÂ¼¡¡°ì¸ÍÄ®

¢¢½©ÅÄ¸©
²£¼ê»Ô¡¡ÅòÂô»Ô¡¡ÂçÀç»Ô
ÀçËÌ»Ô

¢¢Ê¡Åç¸©
¤¤¤ï¤­»Ô¡¡ÆîÁêÇÏ»Ô¡¡Ê¡Åç¹­ÌîÄ®
ÆêÍÕÄ®¡¡ÉÙ²¬Ä®¡¡ÀîÆâÂ¼
Âç·§Ä®¡¡ÁÐÍÕÄ®¡¡Ï²¹¾Ä®
³ëÈøÂ¼¡¡ÈÓ´ÜÂ¼¡¡Ê¡Åç»Ô
·´»³»Ô¡¡Çò²Ï»Ô¡¡¿Ü²ìÀî»Ô
ÆóËÜ¾¾»Ô¡¡ÅÄÂ¼»Ô¡¡Ê¡Åç°ËÃ£»Ô
ËÜµÜ»Ô¡¡¹ñ¸«Ä®¡¡ÀîËóÄ®
Âç¶ÌÂ¼¡¡¶ÀÀÐÄ®¡¡Å·±ÉÂ¼
ÀôºêÂ¼¡¡ÃªÁÒÄ®¡¡ÀÐÀîÄ®
¶ÌÀîÂ¼¡¡ÀõÀîÄ®¡¡¾®ÌîÄ®

¢¢ÀÄ¿¹¸©
È¬¸Í»Ô¡¡¼·¸ÍÄ®¡¡ÅìËÌÄ®
¤ª¤¤¤é¤»Ä®¡¡»°¸ÍÄ®¡¡¸Þ¸ÍÄ®
ÅÄ»ÒÄ®¡¡ÀÄ¿¹ÆîÉôÄ®¡¡³¬¾åÄ®

¢¢»³·Á¸©
Å·Æ¸»Ô¡¡Ãæ»³Ä®

¢¢°ñ¾ë¸©
ÆüÎ©»Ô¡¡³Þ´Ö»Ô¡¡Âç»ÒÄ®

µ¤¾ÝÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ë´ð¤Å¤­¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¿ÌÅÙ¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¼¡Âè¡¢¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£