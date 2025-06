【ユニクロ「ちいかわ x ナガノのくま」UT】 6月下旬発売 価格:女性用1,500円、子供用990円

ユニクロは、「ちいかわ x ナガノのくま」UTを6月下旬から販売する。発売されるのは女性用、子ども用とも各4種。価格は女性用が1,500円、子供用が990円。

イラストレーターのナガノ氏のオリジナルキャラクター「ナガノのくま」や「ちいかわ」から人気のキャラクターが大集合。キャラクターが勢ぞろいしてご飯を食べているイラストや、ちいかわたちが汗だくでカレーを食べているイラスト、ナガノのくまDJに合わせてキャラクターたちが踊っているイラストなど、可愛いオリジナルイラストが、ナガノ氏の独特な世界観で描かれている。

(C)nagano

Copyright (C) UNIQLO Co., Ltd. All rights reserved.