TOMORROW X TOGETHER¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤ÎÁ°È±¤ò²¼¤·¤¿¹õÈ±¡õ¥Ç¥Ë¥à¥³ー¥Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥á¥í¤¤¡×¡ÖÈà»á¤ß¤¬ÂçÇúÈ¯¡×¤ÎÀ¼
¢£¥Ç¥Ë¥à¥ª¥ó¥Ç¥Ë¥à¤òÃå¤³¤Ê¤¹TXT¥è¥ó¥¸¥å¥ó
¡Ú²èÁü¡Û①ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥³ー¥Ç¡õÁ°È±¤ò²¼¤·¤¿¥è¥ó¥¸¥å¥ó②-⑤¥Ç¥Ë¥à¤ò¥ª¥·¥ã¥ì¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¥è¥ó¥¸¥å¥ó
TOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥íー¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥¥¥®¥ã¥¶ー¡Ë¤ÎYEONJUN¡Ê¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤òÌó1¥õ·î¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò4ËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëMONCLER¡Ê¥â¥ó¥¯¥ìー¥ë¡Ë¤Î¥Ë¥åー¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ÇòT¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¥ì¥Ã¥°¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¤¤Â¤ò¤Î¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÁÈ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡¢¿¢Êª¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤ËºÂ¤ê¥Ýー¥º¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
°áÁõ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤âÅÙ¡¹¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥³ー¥Ç¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡£SNS¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥ª¥ó¥Ç¥Ë¥à¤Î¥³ー¥Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡×¡Ö¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Î¥Ç¥Ë¥à¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤Û¤ó¤È¤Ë¤¹¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÎÂ¾¡¢Á°È±¤ò²¼¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Ö¹õÈ±¤ÇÁ°È±¤¢¤ê¤Ï²Ä°¦¤µ¤â½Ð¤ë¤¦¤¨¤ËÈà»á¤ß¤¬ÂçÇúÈ¯¡×¡Ö¤Á¤çーーー¤Ã¤È¤Þ¤Ã¤Æ»þ»ß¤Þ¤Ã¤¿¥á¥í¤¤ Á°È±¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤À¤¤¤¹¤¡×¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¼Á´¶¤¬Éº¤¦¼Ì¿¿¤Ë´¿´î¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£