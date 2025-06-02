Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ´ØÅìÍ½Áª¡¢¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤·¤¿ÃæÂç¤Î¡Ö¶¯¤µ¡×¤È¡¢18Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿ÅìÍÎÂç¤Î¡ÖÇÔ°ø¡×
2025Ç¯5·î24Æü¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ´ØÅì³ØÏ¢¿äÁ¦¹»Áª¹Í²ñ2ÁÈ¡¢ÎÏÁö¤¹¤ëÃæÂç¡¦µÈµï½Ù¶³¡Êº¸¡Ë¤È½Ù²ÏÂæÂç¡¦¥ì¥Þ¥¤¥ä¥ó¡¡¼Ì¿¿¡¿Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä/¥¢¥Õ¥í
¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡§¼ò°æ À¯¿Í¡Ë
[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿ÃæÂç
¡¡º£Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ´ØÅì³ØÏ¢¿äÁ¦¹»Áª¹Í²ñ¤Ç¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤¬ÃæÂç¤À¡£ºòÇ¯¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï12°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç£µ°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¡££´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁª¹Í²ñ¤Ë¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ£³¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÜ´Öñ¥¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢ºòÇ¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢3000£í¾ã³²¤Ç£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ÆÅÄÂçÃÏ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢5000£í¤Ç13Ê¬31ÉÃ62¡Ê¹â¹»ÎòÂå£´°Ì¡Ë¤ò»ý¤Ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼茺¸ýÂçÏÂ¤ò³°¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç»²Àï¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¡É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡£±ÁÈ¤Ïº´Æ£Âç²ð¡ÊÃæÂç£²¡Ë¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥ì¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¡¢ÅÄ¸¶àèÂÀÏº¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£²Ãå¡Ê29Ê¬01ÉÃ99¡Ë¤Çº´Æ£¤¬£³Ãå¡Ê29Ê¬03ÉÃ35¡Ë¡£Áí¹ç¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢£²ÁÈ¤Ç¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ£±¶è¤òÇúÁö¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤¬·ãÁö¤·¤¿¡£
¡¡µÈµï½Ù¶³¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ï¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥ì¥Þ¥¤¥ä¥ó¡Ê½Ù²ÏÂæÂç£³¡Ë¤ÈÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢28Ê¬34ÉÃ81¤ÇÁöÇË¡££³Ãå°Ê²¼¤Ë46ÉÃ°Ê¾å¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¡££±Ç¯À¸¤Î»°ÂðÍªÅÍ¤â£µÃå¡Ê29Ê¬23ÉÃ84¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡£³ÁÈ¤ÏÆ£ÅÄÂçÃÒ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¥ì¡¼¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢£²Ãå¡Ê28Ê¬39ÉÃ00¡Ë¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£10Æü¤Û¤ÉÁ°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÎý½¬¤ò³°¤·¤Æ¡ÖÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ£¸¶ÀµÏÂ±ØÅÁ´ÆÆÄ¡Ë¤È¤¤¤¦µÈÃæÍ´ÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤â18Ãå¡Ê29Ê¬09ÉÃ48¡Ë¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡£¶¿Í¤ÎÎ±³ØÀ¸¤¬½ÐÁö¤·¤¿ºÇ½ª£´ÁÈ¤Ï¡Ö27Ê¬Âæ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡ÊÆ£¸¶´ÆÆÄ¡Ë¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Î¯ÃÓ°ìÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤È²¬ÅÄ³«À®¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×½¸ÃÄ¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£27Ê¬Âæ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¯ÃÓ¤¬ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î£´Ãå¡Ê28Ê¬04ÉÃ39¡Ë¡¢²¬ÅÄ¤â11Ãå¡Ê28Ê¬30ÉÃ23¡Ë¤È¹¥Áö¤·¤¿¡£
¡¡Áí¹çÀ®ÀÓ¤Ï£³»þ´Ö50Ê¬27ÉÃ09¡£°ìÅÙ¤â¼ó°Ì¤ò¾ù¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢£²°Ì¤ÎÂçÅìÂç¤Ë£±Ê¬°Ê¾å¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¥Õ¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÃæÂç¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜ´Ö¤Ï10Æü¤°¤é¤¤Á°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÎý½¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ³µ¯¤òÂ¥¤¹°ÕÌ£¤Ç³°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÆÅÄ¤Ï3000£í¾ã³²¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢茺¸ý¤Ï£¶·î¤Ë¤¢¤ë¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤âÂ¾¹»¤ò°µÅÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈËÜÀï¤Ç¾¡Éé¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î½Ù¶³¤ÈÎ¯ÃÓ¤¬°µÅÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤ÏµÚÂèÅÀ¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ£¸¶´ÆÆÄ¡Ë
¡¡º£µ¨¤ÎÃæÂç¤Ï5000£í¤Ç13Ê¬30ÉÃÁ°¸å¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Î³ØÀ¸¤Ï13Ê¬10ÉÃÂæ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡£¾®¤µ¤ÊÅç¹ñ¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¤ò°éÀ®¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢10000£í¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢º£µ¨¤Ï27Ê¬Âæ¤ò10¿ÍÂ·¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤Î¼¡¤Ï27Ê¬30ÉÃ°ÊÆâ¤ò10¿Í¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢³¬ÃÊ¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æº£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î¡ÖÁí¹çÍ¥¾¡¡×¤¬ºÇÂç¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤À¡£
¡¡¼ç¾¤ÎµÈµï¤Ï¡¢¡ÖÈ¢º¬¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Á´ÆüËÜ¤ÏÆñ¤·¤¤»þ´ü¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¾´Âæ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£µîÇ¯¡Ê£·¶è14°Ì¡Ë¤ÏÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤Áö¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï5000£í¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¡¢±ØÅÁ¤ÏÈ¢º¬¤ÎÍ¥¾¡¤È»°Âç±ØÅÁ¤Î¶è´Ö¾Þ¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£Á´ÆüËÜ¤Ï£±¡Á£³¶è¡¢È¢º¬¤Ï£±¡¢£³¡¢£´¶è¤Î¤É¤³¤«¤òÁö¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁª¼ê¸¢5000£í¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¡Ê13Ê¬38ÉÃ00¡Ë¤ò³ØÀ¸¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£¸¿Í¤¬ÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÂç¡£°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Çº£µ¨¤Î³ØÀ¸±ØÅÁ¤òÆÍ¤ÃÁö¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
ÅìÍÎÂç¤ÏÆüÂÎÂç¤ËÌó11ÉÃÆÏ¤«¤º¡¢ÎÞ¤ÎÍîÁª
¡¡17Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÅìÍÎÂç¤¬¶ì¤·¤ó¤À¡£Áª¹Í²ñ¤òÆÍÇË¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï£·¹»¤Î¤ß¡££±ÁÈÌÜ¤ÏÁí¹ç£µ°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢£²ÁÈÌÜ¤Ç·÷³°¤ËÃÆ¤¤À¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¥¢¥ó¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿Çöº¬Âç²Ï¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¸åÈ¾¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¡£30Ê¬11ÉÃ91¤Î33Ãå¤ËÄÀ¤ó¤À¤Î¤À¡£
¡¡Çöº¬¤Ï´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÅ¾ÅÝ¡£É¨¤òÂÇËÐ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö£²½µ´Ö¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ë¡ØÀäÂÐ¤ËÁö¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÓÃæ´þ¸¢¤Î²ù¤·¤µ¤ò¡¢Á´ÆüËÜÁª¹Í²ñ¤ÇÀ²¤é¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ò°æ½Ó¹¬´ÆÆÄ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÁÈ½ªÎ»»þ¤ÇÅìÍÎÂç¤ÏÄÌ²á·÷³°¤È¤Ê¤ë£¸°Ì¤ËÅ¾Íî¡££³ÁÈ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ºÇ½ª£´ÁÈ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Áí¹ç£µ°Ì¤ÎÃæ±û³ØÂç¤È¤ÏÌó25ÉÃº¹¡¢Æ±£·°Ì¤ÎÆüÂÎÂç¤È¤ÏÌó£·ÉÃº¹¡£Î¾¹»¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¼ò°æ´ÆÆÄ¤Ï£²Ç¯À¸¥³¥ó¥Ó¤ËµÕÅ¾¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡ÖÁí¹ç£¶°Ì¤ÎÆüÂç¤ÏÎ±³ØÀ¸¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÃæ±û³ØÂç¤ÈÆüÂÎÂç¤ËÀèÃå¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÎ¾¹»¤È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ãæ±û³ØÂç¤Ï¶áÅÄÍÛÏ©¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬¼«¸Ê¿·¤Î28Ê¬32ÉÃ54¤Ç14Ãå¡¢»ÔÀîÂçÀ¤¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬28Ê¬44ÉÃ43¤Î21Ãå¡£ÆüÂÎÂç¤ÏÊ¿ÅçÎ¶ÅÍ (£´Ç¯¡Ë¤¬28Ê¬30ÉÃ10¤Î10Ãå¡¢»³ºê¾ç¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬28Ê¬47ÉÃ89¤Î24Ãå¤ÈÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÅìÍÎÂç¤Ï¾¾°æ³¤ÅÍ¤¬28Ê¬29ÉÃ08¤Î£¹Ãå¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ä¤â¡¢ÆâËÙÍ¦¤Ï28Ê¬53ÉÃ14¤Î27Ãå¡£Î¾¹»¤ÎÁª¼ê¤ËÀèÃå¤òµö¤·¤Æ¡¢¡ÈµÕÅ¾ÄÌ²á¡É¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª£²Ç¯À¸¥³¥ó¥Ó¤Ï¤È¤â¤Ë¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î£±ÏÈ¤ÏÆüÂÎÂç¤Ç¡¢ÅìÍÎÂç¤ÏÌó11ÉÃÆÏ¤«¤º¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Î18Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤ï¤º¡¢¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬ÇÔ°ø¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÈÁ´ÆüËÜÁª¹Í²ñ¤¬ºòÇ¯¤è¤ê£±¤«·îÁá¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡££²¡Á£³·î¤Ë¼çÎÏ¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜÍè¤Ê¤é£³·îËö¤°¤é¤¤¤«¤é10000£í¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁÛÄêÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì¤Î£±Éô¹»¤Ï¹ß³Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Áª¼êÁØ¤ò¸ü¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¾Ã²½¤¹¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡È¢º¬±ØÅÁ£´¶è¤Ç¶è´Ö£³°Ì¤È³èÌö¤·¤¿´ßËÜÎËÂÀÏº¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ÏÂÎ¢¤Ë´¶À÷À¤Î¥¤¥Ü¤¬¤Ç¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢Æ±£µ¶è¤òÃ´¤Ã¤¿µÜºêÍ¥¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ï¸Ô´ØÀáÄË¤Î¤¿¤á¤Ëµ¯ÍÑ¤òÃÇÇ°¡££³ÁÈ¤Ë½ÐÁö¤·¤¿½ïÊýßºÆáÅÍ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ÏÅßµ¨¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¡¢ºÇ½ª£´ÁÈ¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Þ¤Ç»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ16Ç¯´Ö¡¢»°Âç±ØÅÁ¤¹¤Ù¤Æ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÆüËÜ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤Æ¡¢½Ð±À¤ÈÈ¢º¬¤Ç¾å°Ì¤ËÄ©¤á¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£11ÉÃÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¸½¼Â¤ò¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¿·¤·¤¤ÅìÍÎ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤«¤é²¿ÅÙ¤âÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿ÅìÍÎÂç¡£ÎÞ¤ÎÍîÁª¤¬¡¢Å´º°¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£
É®¼Ô¡§¼ò°æ À¯¿Í