東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」1階のレストラン「カシュカシュ」にて夏の「ネオ・ビストロ・ビュッフェ」を開催中。

平日ディナー限定で絶品フォアグラ丼も食べ放題になるほか、シェフが目の前で仕上げるパフォーマンスもお楽しめるビュッフェです☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」夏の「ネオ・ビストロ・ビュッフェ」

料金:大人 6,300円(税込)〜/7〜12歳 3,300円(税込)〜/4〜6歳 2,300円(税込)〜/3歳以下 無料

※ソフトドリンクバー付

※平日/土日祝、ランチ/ディナーにより料金は異なります

提供開始日:2025年6月2日(月)〜8月31日(日)

開催場所:浦安ブライトンホテル東京ベイ 1Fレストラン「カシュカシュ」

「浦安ブライトンホテル東京ベイ」1階のレストラン「カシュカシュ」にて期間限定で開催されている、夏の「ネオ・ビストロ・ビュッフェ」

シェフが丁寧に仕上げた「ローストビーフ」は、一度食べたら人に伝えたくなる逸品です。

定番の和風ソースやグレイビーソース、シュラスコソースとイタリアンのケッカソースを合わせた、夏季限定のフレッシュトマトサルサの中から、お好みのソースを選んで味わうことができます。

ディナー限定の「アボカドと卵ピッツア レモンと黒胡椒風味」は、レモンの白い皮の部分も加えた風味が決め手。

カシュカシュ店内にあるピザ窯で焼き上げたピッツアは、シェフこだわりの卵の硬さに仕上げられています。

お皿に取ったらすぐ、出来立て熱々のうちに味わうのが醍醐味です!

また、茄子、ズッキーニ、トマトなどの夏野菜をふんだんに使った「千葉県産『錦爽どり』と野菜のエスニックバター焼き」は香ばしさと旨味が広がるオーブン料理。

マリネした鶏肉を低温調理し、野菜と一緒にエスニックバターで焼きあげています。

ほかにもマグロの旨味が存分に味わえる「鮪のカルパッチョ ザジキソース」や

ディナー限定の「海老のアヒージョとコーンパンケーキ アイオリソース」

土日祝限定で提供される「ポークコンフィのトルティーヤロール」などもラインナップされます。

さらに煌めくジュエリーのようなビュッフェスイーツも盛りだくさん。

夏季限定の「プレミアムショートケーキ〜マスクメロン〜」はクリームを2種類ブレンドした軽くてさっぱりとした味わいです。

しっとりとした重みのある生地にさせるために、パティシエがシロップを染み込ませています。

ピューレ状にした果物で作った、土日祝日限定の「チェリーのグラニテ」でお口直しすると、もう一皿ローストビーフを食べたくなってしまう、魔法のようなスイーツです。

平日ディナー限定「フォアグラ丼」

提供期間:2025年6月2日〜6月13日

平日ディナー限定で「フォアグラ丼」もメニューの仲間入り。

ホテルのオープン時から継承されるレシピにはニンニク入りの和風たれを使ってます。

伝統のブライトンスタイルで仕上げられた、音と香りを楽しむ鉄板焼きメニューとして贅沢に味わえる絶品メニューです。

平日ディナー限定で絶品フォアグラ丼も食べ放題になる贅沢なビュッフェ。

浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」にて2025年8月31日まで提供される、夏の「ネオ・ビストロ・ビュッフェ」の紹介でした☆

