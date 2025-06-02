¥¿¥¤¡¦¥¨¥¢¥¢¥¸¥¢¡¢²Æì/ÆáÇÆ¡Á¹á¹Á¡Á¥Ð¥ó¥³¥¯/¥É¥ó¥à¥¢¥óÀþ¤ò³«Àß¡¡¹á¹Á¤«¤é½é¤Î°Ê±ó¸¢Ï©Àþ
¥¿¥¤¡¦¥¨¥¢¥¢¥¸¥¢¤Ï¡¢²Æì/ÆáÇÆ¡Á¹á¹Á¡Á¥Ð¥ó¥³¥¯/¥É¥ó¥à¥¢¥óÀþ¤ò6·î1Æü¤Ë³«Àß¤·¤¿¡£¹á¹Á·ÐÍ³¤Ç°Ê±ó¸¢¤ò³èÍÑ¤¹¤ë½é¤ÎÏ©Àþ¤È¤Ê¤ë¡£
1Æü1±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹180ÀÊ¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹A320·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¹á¹Á¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¹á¹Á¹ñºÝ¶õ¹Á¤È²Æì¸©¤È¶¨ÎÏ¤·¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢½éÊØ¤Î¾èµÒ¤Ë¤ÏµÇ°ÉÊ¤òÇÛÉÛ¤·¤¿¡£ÆáÇÆ¶õ¹Á¤Ç¤â´¿·Þ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£½éÊØ¤ÎºÂÀÊÍøÍÑÎ¨¤Ï90¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¥¿¥¤¡¦¥¨¥¢¥¢¥¸¥¢¤Ï¡¢4·î¤Ë²Æì/ÆáÇÆ¡Á¥Ð¥ó¥³¥¯/¥É¥ó¥à¥¢¥óÀþ¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢6·î¤Ë¤Ï²Æì/ÆáÇÆ¡ÁÂæËÌ/Åí±à¡Á¥Ð¥ó¥³¥¯/¥É¥ó¥à¥¢¥óÀþ¤Î³«Àß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
FD519¡¡²Æì/ÆáÇÆ¡Ê17¡§45¡Ë¡Á¹á¹Á¡Ê19¡§20¡¿20¡§20¡Ë¡Á¥Ð¥ó¥³¥¯/¥É¥ó¥à¥¢¥ó¡Ê22¡§15¡Ë
FD518¡¡¥Ð¥ó¥³¥¯/¥É¥ó¥à¥¢¥ó¡Ê08¡§10¡Ë¡Á¹á¹Á¡Ê12¡§00¡¿12¡§55¡Ë¡Á²Æì/ÆáÇÆ¡Ê16¡§25¡Ë