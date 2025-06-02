¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÀß³Ú¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡©À³Ê¡©·ëº§¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡×Àß³ÚÅý¡Ê52¡Ë¤¬1ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×!¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°9¡¦50¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£·ëº§¤Î·è¤á¼ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¤á¤é¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤»¤¤é¤é¥Ü¥¤¥¹¡×¡£¤³¤ÎÆü¡¢·ëº§¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ³Ê¡×¡Ö·ÐºÑÅª¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤Î4Âò¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤òÊç½¸¤·¤¿¡£
¡¡Àß³Ú¤Ï1999Ç¯¡¢¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤19ºÐ¤Î»þ¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌ¿Í¤Î½÷À¤È·ëº§¡£·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÊ³µ¯¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·ëº§¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡Ö¼ã¤«¤Ã¤¿¤«¤é·ÐºÑÅª¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤Ê¡Á¡×¤ÈºÊ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¿ÍÊÁ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö²¶¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÄûÀµ¡£¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£²¶¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë½»¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È·ëº§¤Î·è¤á¼ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£