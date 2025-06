SPY×FAMILY -Thanks for being you.-】 10月10日 順次発売予定 価格:1回750円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ SPY×FAMILY -Thanks for being you.-」を10月10日より順次発売する。価格は1回750円。「一番くじONLINE」と一番くじ公式ショップにて販売を予定している。

本製品は、アニメ「SPY×FAMILY」をテーマにした雑貨が用意され、「アーニャ&ボンド ソフビ貯金箱」のほか、「トートバッグ」「ダイカットクッション」「どんぶり」「マグカップ」「ステッカーセット」「ラバーコースター」「アクリルチャーム」などがラインナップしている。

今回「一番くじ」公式サイトにて本製品の商品化・発売日が公開されており、ラストワン賞で用意されている「Charmygrade アーニャ」を確認することができる。

「一番くじ SPY×FAMILY -Thanks for being you.-」

【ラインナップ】

A賞 アーニャ&ボンド ソフビ貯金 箱 B賞 2WAYトートバッグ C賞 ダイカットクッション D賞 ボンドの どんぶり E賞 ボンドのマグカップ F賞 ステッカーセット G賞 ラバーコースター H賞 アクリルチャーム ラストワン賞 Char mygrade アーニャ ダブルチャンスキャンペーン Char mygrade アーニャ

(C)遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会

※画像と商品は多少異なりますので、予めご了承ください。