ÃÏ¸µ¤ÎÀî¤òË¤«¤Ë¡¡¥¢¥Þ¥´¤ÎÃÕµû¤òÊüÎ®
¤«¤Ä¤Æ¤ÎË¤«¤ÇÈþ¤·¤¤Àî¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¡¢»°½Å¸©¤¤¤Ê¤Ù»Ô¤Î»³´ÖÉô¤òÎ®¤ì¤ëÀî¤Ë¡¢¥¢¥Þ¥´¤ÎÃÕµû¤¬ÊüÎ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÂ¿¤¯À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥Ê¥®¤ä¥¢¥Þ¥´¤Ê¤É¤ÎÀ¸¤Êª¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Å·Á³¿¢Êª³èÎÏ±Õ¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ë¥Õ¥í¡¼¥é¤¬ËèÇ¯¡¢ÃÏ¸µ¤Î¼«¼£²ñ¤È¤È¤â¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
17²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î½»Ì±¤òÃæ¿´¤ËÌó200¿Í¤¬»²²Ã¡£ÏÂ²Î»³¸©¤ÎÆü¹âÀîµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡¢ÂÎÄ¹5¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î¥¢¥Þ¥´¤ÎÃÕµûÌó1Ëü8000É¤¤òÊüÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ð¥±¥Ä¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¥¢¥Þ¥´¤ò¡Ö¸µµ¤¤Ë°é¤Æ¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀÅ¤«¤ËÀî¤ËÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥¢¥Þ¥´¤òÊüÎ®¤·¤¿¥Õ¥í¡¼¥é¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦ÀîÀ¥Á±¶È¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊüÎ®¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀîÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö»°½Å¸©¤ÎºÇ¾åÎ®¤ÇºÇËÌÃ¼¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£¸å¤â¤É¤ó¤É¤óÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£10Ç¯¸å¤â100Ç¯¸å¤â¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£