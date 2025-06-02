±Ç²è¡Ø¶â»Òº¹ÆþÅ¹¡Ù¸ø³«¤Î¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö³«Àß¤â¡ÈÅÐÏ¿¼Ô800¿Í¡É¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¥ï¥±
¸µ¡Ø¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡Ù´ä¶¶¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤â
²¿¤«¤È¡È¤ªÁû¤¬¤»½÷Í¥¡É¤È¤·¤Æ¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡Ê42¡Ë¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¶â»Òº¹ÆþÅ¹¡Ù¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ø¶â»Òº¹ÆþÅ¹¡Ù¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë·ºÌ³½ê¤ä¹´ÃÖ½ê¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿¿Í¤Øº¹Æþ¤òÂå¹Ô¤¹¤ëº¹Æþ²°¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¡£¿¿ÌÚ¤Ï¤½¤ÎÅ¹¤ò±Ä¤à¼ç±é¤Î¡ØSUPER EIGHT¡Ù´Ý»³Î´Ê¿¡Ê41¡Ë¤ÎºÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¤ÎÉ¾È½¤Ï¾å¡¹¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢±Ç²è¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ»³¼£Èþ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡Öº£¤Þ¤Ç¤â¤¤¤¤±Ç²è¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Èà½÷¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±éµ»ÎÏ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²¬ÅÄ½Ú°ì¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤È¶¦±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØSP ·Ù»ëÄ£·ÙÈ÷Éô·Ù¸î²ÝÂè»Í·¸¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¸«»ö¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤ÇÐÍ¥¤Ï¤ä¤Ï¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¼Çµï¤ËÂÐ¤·¤ÆìÅÍß¤Ç¡¢´Î¤¬¿ø¤ï¤Ã¤¿Ìò¼Ôº²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥Ã¥Ä¥ó¤È¤«ÊÑ¿Í¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤ÐÁ¡ºÙ¤Ç´¶¼õÀË¤«¤Ê¾Ú¤Ç¡¢¼ÂÎÏÇÉ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÉ½¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¸ÄÀÅª¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¤¿¤ÀÆ°²è¤äÉñÂæ°§»¢¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢¾¯¡¹¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£º£¸å¤ÎÌòºî¤ê¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢
¡ÖÃ¯¤Ç¤âÇ¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ£¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢±é¤¸¤ëÌò¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½÷Í¥¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È¤¤ì¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃËÀ¤¬ÉÁ¤¯½÷À¤ÎÍýÁÛÁü¡£¤Ç¤âº£¤Î»þÂå¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤â¡¢Ç¯Áê±þ¤Î¥Ï¥Þ¤êÌò¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ»¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦Ãæ»³»á¡Ë
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡È´°Á´Éüµ¢¡É¤È¤ß¤Æ¤¤¤¤¿¿ÌÚ¤À¤¬¡¢Èà½÷¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âºòÇ¯¤ÎÁûÆ°¤¬»×¤¤Éâ¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
ºòÇ¯£²·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¸µ¡Ø¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡Ù¤Î´ä¶¶ÎÉ¾»¤¬¡¢SNS¤ÇÈà½÷¤Ë¡È¥¨¥¢¥¬¥ó¤Ç·â¤¿¤ì¤¿¡É¤È¹ðÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇÆó¿Í¤Î´Ö¤Ç¥Ð¥È¥ëËÖÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡È¸ØÄ¥¤·¤¿¡ÉÈà½÷¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÁûÆ°¤Ë¤µ¤é¤ËÎØ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤è¤Û¤É¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿¿ÌÚ¤µ¤ó¤ÏÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¤¹¤°¤Ë¼Õºá¤·¡¢Æ°²è¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¿¿ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥¶¥³¥·¤Î¸ØÄ¥¤·²á¤®¤¿¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÍ§¿Í¤«¤éÊ¹¤¡¢SNS¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ò¸«¤Æµñ¿©¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¤·¡¢¡ÈÉÂ±¡¤«¤é¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡É¤ÈÉÂ±¡¤ÇÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¿¿ÌÚ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤¬Èà½÷¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ëËÜ¿Í¤Î¼Ì¿¿¤òÅºÉÕ¤·¡¢
¡ÔÈà½÷¤Ï°Õ¼±¤ò¼è¤êÌá¤µ¤Ê¤¤¤«¤éÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬ÃÎ¤é¤»¤Þ¤¹¡Õ
¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¤½¤Î4¥õ·î¸å¡¢ºòÇ¯6·î¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÉüÄ´¤òÀë¸À¡£¸µµ¤¤Ê»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¼þ°Ï¤Ï
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À´°Á´¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤Ã¤¿Äï¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç
¤½¤ì¤«¤é1Ç¯¡¢Èà½÷¤Ï¡È¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±Ç²èÇÛµë²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤Ï¡¢
¡Ö´°Á´Éüµ¢¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÁûÆ°¸å¤Î¤³¤³1Ç¯¤Ï¡¢Èà½÷¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤â¤¢¤Þ¤êÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£YouTube¤Î³«Àß¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÀëÅÁ¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¶È¤Ë¤â°ìÌòÇã¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ÈÏÃ¤¹¡£
4·î28Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢¤Û¤Ü1¥õ·î²á¤®¤Æ¤âÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï800¿Í¤Û¤É¡£ºÆÀ¸²ó¿ô¤â¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÆ°²è¤¬2000²óÌ¤Ëþ¤À¡£
ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ëÇÐÍ¥¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶È³¦¤Ç¤Ï¡ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£
¤½¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡Ø¶â¿¹»ÐÄï¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¿¿ÌÚ¤ÎËÜÌ¾¤Ï¡Ø¶â¿¹ÍÛ»Ò¡Ù¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤Ã¤¿Äï¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤¬Ãæ¿´¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¿¿ÌÚ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤À¤È¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¯¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
ÉáÄÌ¤Ë¡È¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡É¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¸¡º÷¤·¤ä¤¹¤¤¡£ºÆÀ¸²ó¿ô¤â¿¤Ó¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÌÇò¤¤¤Î¤À¡£¿¿ÌÚ¤Ï¤¤¤Ä¤âÉáÃÊÃå¤È¤¤¤¦¤«¡¢Éô²°Ãå¤Î¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥á¥¤¥¯¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤¬ÁÇ¤Î¡È¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤âÉ¬¸«¤À¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡É¡£º£¸å¡¢¿¿ÌÚ¤¬¼«Ê¬¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤ÆºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢YouTube¤Î³«Àß¤Ï¤½¤ÎÉÛÀÐ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡È¥·¥ó¡É¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¤Îº£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡¼¡¼¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§º´¡¹ÌÚÇîÇ·¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë