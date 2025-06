2位:江戸川学園取手高等学校/31票

All About ニュース編集部は5月8〜21日、全国10〜60代の男女113人を対象に「茨城県・栃木県の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、文武両道だと思う「茨城県の私立進学校」ランキングを紹介します!2位は「江戸川学園取手高等学校」でした。県内トップクラスの大学合格実績を持ちながら、部活動でも高い成果を上げている進学校。生徒たちは高い目標を掲げ、勉強と課外活動の両立を実現しています。学業を支える体制や意識の高い校風が、文武両道を可能にしており、多方面での活躍が期待されています。

1位:常総学院高等学校/34票

回答者からは「すごくレベルがずば抜けていると思う」(30代女性/茨城県)、「多くの部活動が全国大会に出場するなど、スポーツ活動も盛んで、偏差値も高い」(20代男性/福岡県)、「生徒数が多いので、ずばぬけてスポーツできる生徒とずばぬけて勉強ができる生徒がどちらもいる」(40代男性/茨城県)などのコメントがありました。1位は「常総学院高等学校」でした。全国大会で実績を重ねる野球部を筆頭に、スポーツの強豪校として知られていますが、大学進学にも力を入れており、文武両道の象徴的存在として支持を集めました。部活動と学業のどちらにも真摯(しんし)に取り組む生徒が多く、努力の成果を着実に出せる環境が整っています。回答者のコメントを見ると「甲子園でも有名で学力も高い」(50代男性/奈良県)、「全てのスポーツの強豪校であり勉強もできる」(20代男性/石川県)、「高校野球で有名な学校だし、東京大学をはじめとした有名大学への合格実績もあり文武両道だと思うから」(40代女性/埼玉県)といった声がありました。※回答者のコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。(文:All About ニュース編集部)