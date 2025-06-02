¡ÚÁ´ÊÆ½÷»ÒOP¡ÛÀ¾¶¿¿¿±û¥á¥¸¥ã¡¼2Ï¢¾¡Æ¨¤·4°Ì¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Ç¾ï¤ËÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¡þÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡Á´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯6·î1Æü¡¡ÊÆ¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¡¡¥¨¥ê¥ó¥Ò¥ë¥º¡á6829¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡¼ó°Ì¤È2ÂÇº¹¤Î3°Ì¤«¤é½Ð¤¿À¾¶¿¿¿±û¡Ê23¡áÅçÄÅÀ½ºî½ê¡Ë¤Ï1¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î73¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç4°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢4·î¤Î¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤ËÂ³¤¯¥á¥¸¥ã¡¼2Ï¢¾¡¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç2¥ª¥ó¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼È¯¿Ê¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Äê¤Þ¤é¤º¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡9ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¤Ï¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Ð¥ó¥«¡¼¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Ü¥®¡¼¡£12ÈÖ¤Ï¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òº¸¥é¥Õ¤Ë¶Ê¤²¤Æ¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¸å¡¢·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼2Ï¢¾¡¤Î°Î¶È¤Ï¤Ê¤é¤º¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤·¡¢·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¡Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Ç¾ï¤ËÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£