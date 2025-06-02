YOSHIKI¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹XY¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦GAI¤È¤Î·ÀÌó½ªÎ»¤òÈ¯É½¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/02¡Û¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖYOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿14¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦XY¤¬6·î1Æü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦GAI¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó½ªÎ»¤òÈ¯É½¡£Æ±Æü¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛXY¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ìÊ¨¤«¤¹
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡ÖGAI ·ÀÌó½ªÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖXY¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎGAI¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê³èÆ°¤È»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2025Ç¯5·î31Æü¤ò°Ê¤Æ¡¢XY¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö·ÀÌó½ªÎ»¤ËÈ¼¤¤6·î28Æü¸ø±é¤Ë¤Ï½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°ÆÆâ¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÆüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÆÍÁ³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Ê¿ÁÇ¤è¤êXY¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
XY¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎGAI¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê³èÆ°¤È»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2025Ç¯5·î31Æü¤ò°Ê¤Æ¡¢XY¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢GAI¤Î·ÀÌó½ªÎ»¤ËÈ¼¤¤6·î28Æü¸ø±é¤Ë¤Ï½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
Æüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÆÍÁ³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤Î¤Û¤Éµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛXY¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ìÊ¨¤«¤¹
¢¡XY¡¢GAI¤È¤Î·ÀÌó½ªÎ»È¯É½
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡ÖGAI ·ÀÌó½ªÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖXY¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎGAI¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê³èÆ°¤È»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2025Ç¯5·î31Æü¤ò°Ê¤Æ¡¢XY¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö·ÀÌó½ªÎ»¤ËÈ¼¤¤6·î28Æü¸ø±é¤Ë¤Ï½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°ÆÆâ¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÆüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÆÍÁ³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Á´Ê¸
Ê¿ÁÇ¤è¤êXY¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
XY¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎGAI¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê³èÆ°¤È»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2025Ç¯5·î31Æü¤ò°Ê¤Æ¡¢XY¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢GAI¤Î·ÀÌó½ªÎ»¤ËÈ¼¤¤6·î28Æü¸ø±é¤Ë¤Ï½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
Æüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÆÍÁ³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤Î¤Û¤Éµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û