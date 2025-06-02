¥À¥á²¡¤·Å¬»þÂÇ&ÂÇÎ¨.417¤ÈÂÇ·â¹¥Ä´¤Ç1·³¾º³Ê·è¤á¤¿¡ª¼ãÎÓ³Ú¿Í/¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸/´Ý²Â¹À¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë³èÌö´üÂÔ¤Îµð¿Í2·³¤ÇÊ³Æ®¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¤È¤Ï¡ª¡©
¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¤¬¥À¥á²¡¤·¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤Ç
5·î30Æü¡¢²£¿Ü²ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥êー¥°¤ÎDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥ºÀï¤Ë¡¢6²ó¤«¤éÂåÂÇ¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¤Ï¡¢2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£¥À¥á²¡¤·¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢¥»¥Ñ¸òÎ®Àï¤¬³«Ëë¤¹¤ë6·î3Æü¤ÎÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥ºÀï¤«¤é¤Î1·³¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
6²ó¡¢1¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¤Ï¡¢DeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º3ÈÖ¼ê¡¦¿¹Í£ÅÍ¤Î1µåÌÜ139km¥Äー¥·ー¥à¤ò¥é¥¤¥È¤Ø¥À¥á²¡¤·¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¤Ï¡¢5·î2Æü¤Ë±¦Éª´ØÀá¶À»ë²¼Í·Î¥ÂÎÅ¦½Ð½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢24Æü¤«¤é2·³¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤Ï7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.417¤ÈÂÇ·â¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂÇ·â¹¥Ä´¤Î¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¤Ë¤Ï¡¢¼ãÎÓ³Ú¿Í¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢´Ý²Â¹À¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£