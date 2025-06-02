Da-iCE¿·¶Ê¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×°ìÉô²»¸»²ò¶Ø¡ª¡ÖÀÄ½Õ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¡Ê²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡Ë
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£Da-iCE¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¥Ö¥é¥¹¥Ð¥ó¥É¸þ¤±¤ÎÉèÌÌ¤â¸ø³«¡ª
Da-iCE¤ÎºÇ¿·¶Ê¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Î°ìÉô²»¸»¤¬²ò¶Ø¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤ÎÌ¾Êª¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ö¥é¥¹¥Ð¥ó¥É¸þ¤±¤ÎÉèÌÌ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Ï¡¢8·î5Æü¤è¤ê³«Ëë¤¹¤ë¡ØÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù¤Î¡¢¡È2025²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå±þ±ç¥½¥ó¥°¡¿¡ØÇ®Æ®¹Ã»Ò±à¡Ù¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡É¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¹©Æ£Âçµ±¤È²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤¬ºî»ì¶Ê¤òÃ´Åö¡£¡ØÇ®Æ®¹Ã»Ò±à¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤ÎÄ«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤ÇÏ¢ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØABC¹â¹»ÌîµåÃæ·Ñ¡Ù¡¢¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¹»·èÄê¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¹ñÃÏÊýÂç²ñ¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¹Ã»Ò±à¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÊüÁ÷¡Ë¤Ê¤É¡¢¹â¹»Ìîµå´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.04.23 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖBlack and White¡×
2025.05.19 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡×
2025.05.28 ON SALE
Blu-ray¡õDVD¡ØDa-iCE 10th Anniversary Arena Tour 2024 -MUSi-aM-¡Ù
ÉèÌÌ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://lp.winds-score.com/netto-winds-2025/
Da-iCE OFFICIAL SITE
https://da-ice.jp