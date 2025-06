パソコン専門店ドスパラ(株式会社サードウェーブ)は、Zoomを利用した無料のオンラインセミナー「基礎から最新AI補正技術まで学べる RAW現像攻略講座」を7月10日(木)20時00分より開催する。

ドスパラ会員の創造活動を支援するDCP(ドスパラ クリエイティブ プロダクション)の一環として実施されるプログラム。

講師は、北海道を拠点として動物と自然を撮影し続けており、2016年米国ナショナルジオグラフィック主催のフォトコンテストで、日本人で初めてネイチャー部門1位獲得したこともある写真家の井上浩輝氏。

同講座では、RAW現像の基礎知識から、Adobe Lightroomの機能を活用したRAW現像の技術や、実践的なAI補正技術が学べるという。

参加は先着500名。また、ドスパラへの会員登録(無料)が必要となる。

井上氏の解説「Beforeは、カメラの撮って出し。カメラ内のプロセッサがシャドウを起こしてハイライトを押さえてくれたために、ややフラットなメリハリが少ない画に仕上がっています。Afterは、Lightroom Classicでの現像後。せっかく朝陽が当たっているので、むしろこれを強調して仕上げてみました」

イベント名

基礎から最新AI補正技術まで学べる RAW現像攻略講座



開催日

2025年7月10日(木)



開催時間

20時00分~21時00分(質疑応答は21時30分まで)



参加資格

ドスパラ会員



参加費

無料



セミナー形式

Zoomオンラインウェビナー



参加申し込み

https://www.dospara.co.jp/dcp-seminar-event-detail_1511133.html



講師プロフィール

写真家/早稲田大学非常勤講師

2016年に米誌「National Geographic」の「TRAVEL PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2016」ネイチャー部門において、日本人初の1位を獲得し、キタキツネを追った写真集「follow me ふゆのきつね」など、北海道の美しい動物と自然を撮影する写真家