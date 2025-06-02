¶å½£¡¦»³¸ý¤Î£±¿Í¶è¡¢¼«Ì±¤Ï¡Ö²ç¾ë¡×¤Î¤Ï¤º¤¬¡ÄµÕÉ÷Â³¤¤ËÇÀÁê¹¹Å³¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ÇÀï¡¹¶²¡¹
¡¡²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ï¡¢ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ø¼¨Æü¡Ê£··î£³Æü¡Ë¤Þ¤Ç»Ä¤ê£±¤«·î¤¢¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶å½£¡¦»³¸ý¤Î²þÁªÄê¿ô£±¤Î¡Ö£±¿Í¶è¡×¤Ç¤Ï¡¢£³Ç¯Á°¤ÎÁ°²óÁª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬Á´µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö²ç¾ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¼«Ì±¤¬ÂçÇÔ¤·¤¿ºò½©¤Î½°±¡Áª°Ê¹ß¤â¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÏÄãÌÂ¡£¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤ò½ä¤ëÂÐ±þ¤äÇÀÁê¤Î¹¹Å³¤Ê¤ÉµÕÉ÷¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢¼«Ì±´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ë´íµ¡´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÌîÅÞÂ¦¤ÏµÄÀÊ¤Î³ÎÊÝ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÇÈÂ¿¹¾¹Ò¡¢¾®±à²í´²¡¢¾®ÎÓÌ¤Æî¡Ë
¡ÖÂçÊÑ¸·¤·¤¤Áªµó¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¡ÖÇÀ¶È¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤µ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿©Âî¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¡££±Æü¡¢µÜºê»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ½°±¡µÄ°÷¤Î½¸²ñ¤Ç¡¢µÜºêÁªµó¶è¤Ë½ÐÇÏ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±ÅÞ¿·¿Í¤Î»³Æâ²ÂºÚ»Ò»á¡Ê£´£´¡Ë¤Ï»Ù±ç¼Ô¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÇÀÃÜ»º¶È¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢ÊÝ¼éÃÏÈ×¤¬¸ü¤¤¤È¤µ¤ì¤ëµÜºê¸©¤À¤¬¡¢¸©ÅÔ¡¦µÜºê»Ô¤ò´Þ¤à½°±¡¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤È£²£´Ç¯¤ËÎ©Ì±¸õÊä¤¬¼«Ì±¸õÊä¤òÇË¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ»æ¤Îµ¼Ô¤«¤éÀ¯¼£²È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿»³Æâ»á¤â£²£³Ç¯¤Î¸©µÄÁªµÜºê»ÔÁªµó¶è¤Ç¥È¥Ã¥×ÅöÁª¤·¤¿¡£
¡¡£²£²Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¸õÊä¤òÎ©¤Æ¡¢Î©Ì±¤È¶¥¹ç¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤âº£²ó¤ÏÍÊÎ©¤ò¸«Á÷¤ê¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤äÏ¢¹çµÜºê¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¸õÊä¤ò°ìËÜ²½¡£ÌîÅÞ¸©Ï¢´´Éô¤Ï¡Ö´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¸©µÄ¤òÍÊÎ©¤·¡¢Î©Ì±¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¿ÍÁª¡×¤È¤¹¤ë¡£
¡¡Å¨¼º¤Ë¤è¤ëÄÉ¤¤É÷¤â¿á¤¯¡£ÊÆ²Á¤¬¹âÆ¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ëÃæ¡¢ÃÏ¸µÁª½Ð¤ÇÇÀÁê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¹¾Æ£Âó»á¤¬¡Ö¥³¥á¤ÏÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¹¹Å³¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¡ØÇä¤ë¤Û¤É¤¢¤ë¡Ù¤Ï¡¢µÜºêÊÛÅª¤Ê¸À¤¤Êý¡×¤Ê¤É¤È¼áÌÀ¤·¡¢¸©Æâ¤ÎÍ¸¢¼Ô¤ÎÉÔÉ¾¤òÇã¤Ã¤¿¡£Î©Ì±¸©Ï¢´´Éô¤Ï¡Ö¸©Ì±¤Îµ¤»ý¤Á¤òµÕ¤Ê¤Ç¤¹¤ëÈ¯¸À¤Ç±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤ß¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¸©Æâ¤Ç¿Í¸ý¤¬£²ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤ÅÔ¾ë»Ô¤Î»ÔÄ¹¤«¤é¹ñÀ¯¤ËÅ¾¤¸¡¢²áµî£²²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï°µ¾¡¤·¤¿¼«Ì±¸½¿¦¤ÎÄ¹Ê÷À¿»á¡Ê£µ£µ¡Ë¤Ï¾Ç¤ê¤òÊç¤é¤»¤ë¡£¡ÖÁªµó¤¬Ç÷¤ê¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¡×¡££µ·î£²£´Æü¡¢µÜºê»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÅÞ¸©Ï¢Âç²ñ¤Ç¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µì°ÂÇÜÇÉ¤Ë½êÂ°¤·¡¢À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ÎÉÔµºÜ¤Ç¼Õºá¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¹¾Æ£»á¤Î¡Ö¹¹Å³·à¡×¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¡£ÅÞ¸©Ï¢´´Éô¤Ï¡ÖÅÞ¼«ÂÎ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¿¤áÂ©¤òÏ³¤é¤¹¡£
¡¡£Ê£Á¥°¥ë¡¼¥×µÜºê¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡¢¸©ÇÀÌ±Ï¢ÌÁ¤ÏÆ±·î£²£¸Æü¡¢Ä¹Ê÷»á¤Î¿äÁ¦¤ò·è¤á¤¿¡£Ï¢ÌÁ¤Î·ª¸¶½ÓÏ¯°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿§¡¹¤ÊÉÔËþ¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÊÑ¸·¤·¤¤Áªµó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ä¹Ê÷»á¤ÏÆ±·î£³£±Æü¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÅÔ¾ë»Ô¤Ç£Ê£Á´Ø·¸¼Ô¤é¤ÎÁ°¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤Î¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¤è¤ëÊü½Ð¤Ê¤É¾®ÀôÇÀÁê¤Ë¸òÂå¤·¤ÆµÞ·ã¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¸ÍÏÇ¤¦ÇÀ²È¤é¤Ë¡¢¹ñÀ¯¤Î¾ì¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡µÜºêÁªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢»²À¯ÅÞ¿·¿Í¤Î¼¢°æË®¹¸»á¡Ê£´£²¡Ë¤âÎ©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Ì±½ÅÄÃ¤ÎÌ¼¤¬ÂÐÎ©¸õÊä¤Ë
¡¡¼¯»ùÅçÁªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÁ°µÄ°÷¤Î±àÅÄ½¤¸÷»á¡Ê£¶£¸¡Ë¤ÈÌµ½êÂ°¿·¿Í¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ëÈøÄÔÊþ¼Â»á¡Ê£´£´¡Ë¤¬·ã¤·¤¤Á°¾¥Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÈøÄÔ»á¤Ïº£´ü¤Ç°úÂà¤¹¤ë¼«Ì±¤Î½¨µ×Á°»²±¡µÄÄ¹¡Ê£¸£´¡Ë¤Î»°½÷¤Ç¡¢ÊÝ¼éÉ¼¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤âÁÀ¤¦¡£¼«Ì±¤Ïºò½©¤Î½°±¡Áª¤Ç¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç¤â¸½¿¦ÇÀÁê¤¬ÍîÁª¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´íµ¡´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈøÄÔ»á¤Ï½¨µ×»á¤Î¸åÇ¤¤ò·è¤á¤ë¼«Ì±¤Î¸øÊç¤ÇÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿Î©Ì±¸©Ï¢´´Éô¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ÆÆþÅÞ¤·¡¢Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Î©Ì±¤Ï¡Ö¸øÇ§¸õÊäÊÂ¤ß¤Î»Ù±çÂÎÀ©¡×¡ÊÂç¶úÇî»ÖÅÞÂåÉ½Âå¹Ô¡Ë¤ò¤È¤ê¡¢£´·î°Ê¹ß¡¢ÅÞ´´Éô¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÍè±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Ç£µ·î£²£µÆü¤Ë¤¢¤Ã¤¿»öÌ³½ê³«¤¤Ë¤ÏÎ©Ì±¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¡¢Ï¢¹ç¼¯»ùÅç¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¤Û¤«¡¢½¨µ×»á¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¸µ¼«Ì±¸©µÄ¤é¤â¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£ÈøÄÔ»á¤Ï¡ÖÄ¶ÅÞÇÉ¤ò³èÆ°¤Î¼´¤È¤·¤Æ¤¤¿Éã¤â¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ê¿§¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£À¯¼£¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÅÞ½ÅÄÃ¤ÎÌ¼¤¬ÂÐÎ©¸õÊä¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Ì±´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£¼¯»ùÅçÁªµó¶è¤¬¸½ºß¤ÎÄê¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿£°£±Ç¯°Ê¹ß¡¢¼«Ì±¤¬µÄÀÊ¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¹»³´´»öÄ¹¡Ê½°±¡¼¯»ùÅç£´¶è¡Ë¤Ï¡Ö¼¯»ùÅç¤é¤·¤¯¤Ê¤¤Áªµó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¸ì¤ë¡£Æ±ÅÞ¤Î¸©µÄ¤Ï¡Ö¼«Ì±¤ò½Ð¤ÆÎ©Ì±¤ËÆþ¤Ã¤¿Áê¼ê¡ÊÈøÄÔ»á¡Ë¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ë¡£
¡¡±àÅÄ»á¤Ï»Ù»ýÃÄÂÎ¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢ÁÈ¿¥É¼¸Ç¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡££µ·î£±£·Æü¤Ë¤ÏÆ±¸©²°µ×ÅçÄ®¤Ç¤Î½¸²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡ÖÀ¯¸¢¤¬¸òÂå¤¹¤ë¤ÈÅÔ²ñ½Å»ë¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ì±¤ÏÃÏÊý¤ò¼é¤ëÀ¯ÅÞ¤À¡×¤È»Ù»ý¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡Æ±Áªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢¶¦»ºÅÞ¿·¿Í¤Î¾¾ºê¿¿¶×»á¡Ê£¶£·¡Ë¤È»²À¯ÅÞ¿·¿Í¤ÎËÒÌî½Ó°ì»á¡Ê£³£¹¡Ë¤âÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°²ó£²£²Ç¯¤Ï¼«Ì±¡ÖÁ´¾¡¡×
¡¡ÊÝ¼éÃÏÈ×¤¬¸ü¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¶å½£¡¦»³¸ý¤Î£±¿Í¶è¤À¤¬¡¢Ì±¼çÅÞ¤¬»²±¡¤ÎÂè£±ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°£°£·Ç¯¤Ï¡¢º´²ì¡¢Ä¹ºê¡¢·§ËÜ¤ÇÌ±¼ç¤¬µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢µÜºê¤Ç¤âÌµ½êÂ°¸õÊä¤¬¼«Ì±¸½¿¦¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢²¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£±£°Ç¯¤Ï¡¢ÂçÊ¬°Ê³°¤Ç¼«Ì±¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¼«Ì±¤¬À¯¸¢¤ËÉüµ¢¸å¤ÏÆ±ÅÞ¤¬µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢£±£³Ç¯¤È£²£²Ç¯¤ÏÁ´£·Áªµó¶è¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£
¡¡Áªµó¶èÊÌ¤Ç¤Ï£°£·Ç¯°Ê¹ß¡¢¼«Ì±¤Ï¼¯»ùÅç¤Î¤Û¤«¡¢»³¸ý¤Ç¤âÁ´¤Æ¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¡¢ÂçÊ¬¤Ç¤Ï¼«Ì±¤ÈÈó¼«Ì±¤¬µÄÀÊ¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£