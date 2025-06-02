ÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥êーÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤Ø¥¢¥Ôー¥ë¡ªÁýÅÄÎ¦/¥ê¥Á¥ãー¥É¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÂÇ·â¤ÎÄ´»Ò¤µ¤é¤Ë¾å¤²¤ëµð¿Í´üÂÔ¤Î¥í¥Þ¥óË¤¤È¤Ï¡ª¡©
¥Æ¥£¥Þ¤¬ÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥êーÆâÌî°ÂÂÇ
5·î30Æü¡¢²£¿Ü²ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥êー¥°¤ÎDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥ºÀï¤Ë¡¢¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Æ¥£¥Þ¤Ï¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ1»Íµå¡£ÀèÀ©¤Î¥¿¥¤¥à¥êーÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢3»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤Ø¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
3²ó¡¢2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Æ¥£¥Þ¤Ï¡¢DeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥ºÀèÈ¯¤ÎÃÝÅÄÍ´¤Î3µåÌÜ127km¥¹¥é¥¤¥Àー¤ò¥»¥«¥ó¥É¤Ø¥¿¥¤¥à¥êーÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢µð¿Í¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
5·î29Æü¤ËZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥êー¥°¤ÎÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥ºÀï¤Ç¡¢¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Æ¥£¥Þ¤Ï¡¢°ì»þ¾¡¤Á±Û¤·¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
2·³¤Ç¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤Ø¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¿Ê¤¹¤ë¥Æ¥£¥Þ¤Ë¤Ï¡¢ÂÇ·â¤ÎÄ´»Ò¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¤²¡¢ÁýÅÄÎ¦¡¢¥ê¥Á¥ãー¥É¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£