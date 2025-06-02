¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î·ï¤ÏÊüÁ÷¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÌäÂê¡×ÌîÅÄÀ»»ÒµÄ°÷¤ÎÈ¯¸À¤ËÌ±Êü³Æ¶É¤¬¥È¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤ÇÂçº¤ÏÇ
¡¡ÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ø¤Î¡ÈÈ¿·â¡È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢³ÆÌ±Êü¥¡¼¶É¤¬Æ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ãæµï»á¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸µ½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¡ÖÀË½ÎÏ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§Äê¤·¤¿·ï¤Î±Æ¶Á¤¬¡¢ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Á¤ÇÂ¾¶É¤Ë¤â¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÆ»ÑÍ¥Àè¡¢½÷»Ò¥¢¥Ê¾åÇ¼¡¢¥»¥¯¥Ï¥éÌ¢±ä¡Ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿
¼«Ì±ÅÞ¤Î¾ðÊóÄÌ¿®ÀïÎ¬Ä´ºº²ñ¤Ï5·î29Æü¡¢Ì±ÊüÏ¢¡Ê=ÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¡Ë¤ÎÁá²ÏÍÎ²ñÄ¹¤ò¸Æ¤Ó¤À¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë´Ø¤·¡ØÊüÁ÷¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤À¡Ù¤È³ú¤ß¤Ä¤¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸·¤·¤¯µêÃÆ¤·¤¿¡£Á´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö½°±¡µÄ°÷¤Ç¾ðÊóÄÌ¿®ÀïÎ¬Ä´ºº²ñ¤ÎÌîÅÄÀ»»Ò²ñÄ¹¤¬¡Ø¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤½¤Î¤â¤Î¤¬µö¤µ¤ì¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊüÁ÷¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÄ´ºº²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÀë¸À¤·¡Øº£¤ÎÊüÁ÷¶È³¦¤Ç¤Ï»þÂå¡¢¼Ò²ñ¤«¤é¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¡¢¿êÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊª¸À¤¤¤Ë¥Õ¥¸°Ê³°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î´´Éô¤é¤Ïº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó°Ê³°¤ÎÌ±Êü´Ø·¸¼Ô¤¬Æ°ÍÉ¤¹¤ë¤Î¤âÌµÍý¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ò½ä¤ë´ë¶È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë³Æ¶É¤Ï¡¢ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿Ä¾¸å¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼ÒÆâ¤Ç¤ÎÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÉôÌç¤Î¶¯²½¡¢¼þÃÎÅ°Äì¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤ëÌ±Êü¥¡¼¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¸¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë²þ¤á¤ÆÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤ò¤·¤í¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä¡£¤½¤â¤½¤â¥Õ¥¸¤ÎÌäÂê¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ÒÉ÷¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ëÆÈ¼«¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤è¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È¥Æ¥ìÄ«Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ï¥³¥ó¥×¥é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¸·¤·¤¤¡£¿Æ²ñ¼Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆÉÇä¤ÈÄ«Æü¡¢Æü·Ð¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥Õ¥¸¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤Ïµ¯¤³¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£½µ´©»ï¤¬ÓÌ¤®²ó¤Ã¤¿¤¬¤½¤Î¼ï¤Î¥Í¥¿¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä½÷»Ò¥¢¥Ê¤òÏ¢¤ì¤Þ¤ï¤·¤¿¤ê¡¢Á°»þÂåÅª¤Ê¥»¥¯¥Ï¥é¡õ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ê¤É¤ò¤ä¤é¤«¤·¤¿¶É°÷¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤è¤¦¤¬¤¹¤°¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥¸¤À¤±¤¬°Û¼Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨É½Î©¤Ã¤ÆµêÃÆ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢Ì±ÊüÏ¢¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÂÐ±þ¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¸å¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤â¤·¤¯¤Ï¤³¤ì¤Ë½à¤º¤ëµ¡´Ø¤Ë²þ¤á¤ÆÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¸¡¾ÚÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÉ¬Í×À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¿ôÀéËü±ßÃ±°Ì¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¸À¤¤¤À¤·¤Ã¤Ú¤ÎÌîÅÄµÄ°÷¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡Ä¡£
¡ÖÀè¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤â½ÐÇÏ¤Ç¤¤º¡¢Á´¤¯¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤µÄ°÷¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤âºÇ¹âºÛ¤Ç¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤¿É×¤Î¸µË½ÎÏÃÄ°÷µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼áÌÀ¤¹¤ëÊý¤¬Àè¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Þ¤ä¥ª¥ª¥«¥ß¤ÎÁ°¤ÎÍÓ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²¿¤âÈ¿·â¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¶¯¤¯½Ð¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¤Îµ¼Ô¡Ë
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Ì±Êü³Æ¶É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥È¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³Ê¹¥¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡6·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î³ô¼çÁí²ñ¤ò¹µ¤¨¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤äºÇ¿·¤ÎÃæµï»á¤ÎÆ°¸þ¤Ê¤É¡¢¡Ö¿Ì¸»ÃÏ¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢´ØÏ¢µ»ö¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£