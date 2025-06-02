５月３０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６０．７９ドル（－０．１５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３１５．４ドル（－２８．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２８９．２セント（－３９．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３４．００セント（±０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４４．００セント（－３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４１．７５セント（－１０．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９０．４３（－０．３３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６０．７９ドル（－０．１５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３１５．４ドル（－２８．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２８９．２セント（－３９．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３４．００セント（±０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４４．００セント（－３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４１．７５セント（－１０．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９０．４３（－０．３３）
出所：MINKABU PRESS