「as well as」の意味は？なんだっけ…思い出せない！【1分英会話】

正解は「〜だけでなく〜も、〜と同様に」でした!

「〜だけでなく〜も」と「〜と同様に」は、かなり意味が似ているため、実際どちらの意味で使われているのかは全体的な話の流れによります。

「He can speak French as well as English.」

(彼女は英語だけでなくフランス語も話せます。)



「I have been to India as well as he has.」

(私も彼と同様、インドに行ったことがあります。)