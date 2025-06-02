「ワンピース」よりトラファルガー・ローが「P.O.P WA-MAXIMUM」でフィギュア化！鬼ヶ島でのvsビッグ・マム戦イメージした「オペオペの実」覚醒版
【Portrait.Of.Pirates ワンピース “WA-MAXIMUM”‶死の外科医〟トラファルガー・ロー【覚醒】】 6月6日13時 受注開始 12月下旬 発送予定 価格：
メガハウスは、フィギュア「Portrait.Of.Pirates ワンピース “WA-MAXIMUM”‶死の外科医〟トラファルガー・ロー【覚醒】」を12月下旬に発売する。6月6日13時よりプレミアムバンダイなどで受注を開始する予定で、価格は29,700円。
本商品は、ワンピースのキャラクターを立体化するメガハウスの「Portrait.Of.Pirates」シリーズ最高峰“WA-MAXIMUM”で「トラファルガー・ロー」を立体化したフィギュア。今回は鬼ヶ島での四皇「ビッグ・マム」との激闘をモチーフに、「オペオペの実」の能力を覚醒させたローの勇姿を劇中のイメージ通りに立体再現している。受注期間：6月6日13時～9月上旬 発送月：12月下旬 価格：29,700円 サイズ：全高約270mm（頭部まで約195mm）、全幅約240mm、奥行約350ｍｍ（刀の先端まで） 受注サイト：プレミアムバンダイ、ジャンプキャラクターズストア、東映アニメーションオフィシャルストア、麦わらストア、麦わらストアMINI(キデイランド京都四条河原町店) 原型製作：MAS(ピンポイント） 彩色：アンドウケンジ
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